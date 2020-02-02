Bu adaya gitmek yürek ister! İşte dünyanın en korkunç adası Sentinel

Hint Okyanusu açıklarında bulunan Sentinel adası dünyanın en korkunç bölgelerinden biri olarak biliniyor. Andiman takımadaları arasında yer alan Sentinel'deki ilkel kabileler binlerce yıldır aynı şekilde yaşıyor. Adaya yabancıların gelmesini istemeyen yerliler, kimi zaman adaya gelmeye çalışan insanları öldürürken, kimi zaman da tehditle bölgeden uzaklaştırıyor. İşte dünyanın en korkunç adası...

02.02.2020 07:55 - Son Güncelleme: 02.02.2020 07:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





