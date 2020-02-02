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Bu adaya gitmek yürek ister! İşte dünyanın en korkunç adası Sentinel

Hint Okyanusu açıklarında bulunan Sentinel adası dünyanın en korkunç bölgelerinden biri olarak biliniyor. Andiman takımadaları arasında yer alan Sentinel'deki ilkel kabileler binlerce yıldır aynı şekilde yaşıyor. Adaya yabancıların gelmesini istemeyen yerliler, kimi zaman adaya gelmeye çalışan insanları öldürürken, kimi zaman da tehditle bölgeden uzaklaştırıyor. İşte dünyanın en korkunç adası...

02.02.2020 07:55 - Son Güncelleme: 02.02.2020 07:55
Bu adaya gitmek yürek ister! İşte dünyanın en korkunç adası Sentinel

Sentinel adasında yaşayan yerel kabile, modern çağda dışa en kapalı toplumlardan biri. Ada halkı topraklarına, herhangi bir yabancının gelmesine izin vermiyor.

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Bu adaya gitmek yürek ister! İşte dünyanın en korkunç adası Sentinel

Yabancılarla iletişim kurmayı reddeden Sentinel halkı hakkında bilgiler, havadan ve açık denizden çekilen fotoğraf ve videolardan ibaret.

Bu adaya gitmek yürek ister! İşte dünyanın en korkunç adası Sentinel

Öte yandan Sentinel'de yaşayanların adaya gelmeye çalışanlara ilkel silahlarıyla karşı koydukları biliniyor.

Bu adaya gitmek yürek ister! İşte dünyanın en korkunç adası Sentinel

Ada halkının, bölgeye yaklaşan yabancılara ilkel silahlarıyla karşı koymaya çalıştığı fotoğraf ve videolara da yansıyor.

Bu adaya gitmek yürek ister! İşte dünyanın en korkunç adası Sentinel

Balıkçılık ve adadaki doğal kaynaklarla beslendiği gözlemlenen ada halkının tarım yaptığına dair herhangi bir veri bulunmuyor.

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