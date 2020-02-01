NASA 17 yıldır görev yapan uzay teleskobu Spitzer'e veda etti
NASA, yaklaşık 17 yıldır görev yapan uzay teleskobu Spitzer'e veda etti. İşte uzay teleskobundan elde edilen ikonik kareler. Spitzer, görülebilir ve morötesi dalga boylarında çalışan Hubble'ın aksine evreni kızılötesi dalga boylarında gözlemliyordu.
01.02.2020 08:12
- Son Güncelleme: 01.02.2020 08:12
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) emektar uzay teleskobu Spitzer'in fişini çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Spitzer, görülebilir ve morötesi dalga boylarında çalışan Hubble'ın aksine evreni kızılötesi dalga boylarında gözlemliyordu.
NTV'nin haberine göre görev süresi içerisinde galaksiler, nebulalar ve daha birçok gökcismini mercek altına alan Spitzer, pek çok keşfe imza atmıştı.
Uzay teleskobunun en dikkat çeken keşfi ise TRAPPIST-1 sisteminde, yaşanılabilir olma potansiyeline sahip beş farklı Dünya benzeri gezegen keşfetmesi olmuştu.
Spitzer ayrıca bir ötegezegenin atmosferini incelemeyi başararak bir ilke imza atmıştı.