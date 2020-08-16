Son dakika: Belarus'ta göstericinin vurulma anları ortaya çıktı!
Son dakika haberine göre, Belarus'ta göstericiler ile polis arasındaki çatışmalar aralıklarla devam ederken, gösterilerin ilk gününde yaşamını yitiren protestocu Aleksandr Barkovsky'nin ölüm anına dair görüntüler ortaya çıktı. Göstericiler, Belarus'ta yapılan başkanlık seçimlerinde hile olduğunu ileri sürerek sokaklara döküldü. Sokaklarda yer yer polisle çatışmaların olduğu ifade edildi.
GÖSTERİCİNİN VURULMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Ülkede protestoların şiddetinin artmasına neden olan ölümle ilgili soruşturma devam ederken, bu anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Amatör kamera görüntülerine göre elinde patlayıcı madde bulunan gösterici polise ilerlerken kanlar içinde yere yığılıyor. 2 farklı alandan yapılan çekimler basın kuruluşlarında ve sosyal medyada yayınlanırken Belarus İçişleri Bakanlığı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra bir açıklama yaptı.
Bakanlık, açıklamasında görüntüleri doğrularken, göstericinin elindeki patlayıcı maddeyi polislerin üzerine atmak üzereyken bir patlama gerçekleştiğini, polislerin göstericiye ateş etmediğini savundu. Görüntüleri farklı yorumlayan muhalifler ise gösterici ile polisin karşı karşıya gelmesi sırasında polisin göstericiye ateş ettiğini iddia etti.
GECE BOYUNCA GÖSTERİLER DEVAM ETTİ
Belarus'ta yaşanan protesto ve çatışmalar aralıksız devam ederken, gündüz saatlerinde beyaz kıyafetler giyen protestocular Minsk sokaklarında yürüyüşler yaptı. Akşam saatlerine doğru protestocuların sayıları artarken, toplanma alanları hükümet binası, devlet televizyonu önü ve Belarus Seçim Komitesi binasının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı oldu
Göstericiler özellikle tarafsız yayın yapmadığı gerekçesiyle devlet televizyon binası önünde büyük protestolar gerçekleştirdi. Belarus polisi kalabalık kitlelerin bulunduğu toplanma alanlarına müdahale etmezken ara sokaklarda ise yine çatışmalar hakimdi. Daha önceki günlere nazaran daha az şiddetli geçen protestolar gece boyunca devam etti.