Son dakika: Belarus'ta göstericinin vurulma anları ortaya çıktı!

GÖSTERİCİNİN VURULMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Ülkede protestoların şiddetinin artmasına neden olan ölümle ilgili soruşturma devam ederken, bu anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Amatör kamera görüntülerine göre elinde patlayıcı madde bulunan gösterici polise ilerlerken kanlar içinde yere yığılıyor. 2 farklı alandan yapılan çekimler basın kuruluşlarında ve sosyal medyada yayınlanırken Belarus İçişleri Bakanlığı görüntülerin ortaya çıkmasından sonra bir açıklama yaptı.