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İspanya'da koronavirüsün asıl yayılma nedeninin genelev olduğu ortaya çıktı!

Gelen son dakika haberine göre, Çin'in Wuhan kentinden neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili korkutan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Turistik bir bölgede yer alan genelevde çalışan kadınlarda koronavirüs tespit edilmesi ise kargaşayı daha da artırdı. Salgına inanmayarak maske takmayı reddeden öfkeli bir kalabalık ise gösteri düzenledi. İşte dünyada koronavirüse dair son dakika gelişmeleri...

17.08.2020 10:03 - Son Güncelleme: 17.08.2020 10:19
Panik ve kaos! Koronavirüs genelevden yayıldı, müşteriler...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan'dan dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili ürkütücü haberler gelmeye devam ediyor. İkinci dalganın etkisi altına aldığı Avrupa ülkelerinde panik ve kaos hakim. Turistik bir bölgede yer alan genelevde çalışan sekiz kadında koronavirüs tespit edilmesi ise kargaşayı daha da artırdı. Öte yandan pandemiye inanmayarak maske takmayı reddeden öfkeli bir kalabalık ise protesto gösterisi düzenledi. İşte son gelişmeler...

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Panik ve kaos! Koronavirüs genelevden yayıldı, müşteriler...

Koronavirüs salgınının Avrupa'da ilk ve en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İspanya'da, ikinci dalga paniği bir süre önce başlamıştı.

Panik ve kaos! Koronavirüs genelevden yayıldı, müşteriler...

Yetkililer koronavirüs salgınında "ikinci dalganın" başlamış olabileceğini söylemiş ve yaz tatili sezonu devam ederken halka dikkatli olmaları uyarısı yapmıştı.

Panik ve kaos! Koronavirüs genelevden yayıldı, müşteriler...

Temmuz ayı sonlarında tekrar yükselişe geçen vaka sayıları yetkilileri endişelendirirken, bazı kısıtlamaları geri getirmişti. Halk ise bu kısıtlamalardan memnun değil.

Panik ve kaos! Koronavirüs genelevden yayıldı, müşteriler...

İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi maske takma zorunluluğunu ve hükümetin koronavirüsle mücadele için getirdiği diğer önlemleri protesto etti.

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