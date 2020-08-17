İspanya'da koronavirüsün asıl yayılma nedeninin genelev olduğu ortaya çıktı!
Gelen son dakika haberine göre, Çin'in Wuhan kentinden neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili korkutan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Turistik bir bölgede yer alan genelevde çalışan kadınlarda koronavirüs tespit edilmesi ise kargaşayı daha da artırdı. Salgına inanmayarak maske takmayı reddeden öfkeli bir kalabalık ise gösteri düzenledi. İşte dünyada koronavirüse dair son dakika gelişmeleri...
17.08.2020 10:03
- Son Güncelleme: 17.08.2020 10:19
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan'dan dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili ürkütücü haberler gelmeye devam ediyor. İkinci dalganın etkisi altına aldığı Avrupa ülkelerinde panik ve kaos hakim. Turistik bir bölgede yer alan genelevde çalışan sekiz kadında koronavirüs tespit edilmesi ise kargaşayı daha da artırdı. Öte yandan pandemiye inanmayarak maske takmayı reddeden öfkeli bir kalabalık ise protesto gösterisi düzenledi. İşte son gelişmeler...
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