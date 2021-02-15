SON DAKİKA: Google Avustralya'da dize geldi! Seven West Media'nın haberleri için para ödemeyi kabul etti

Fransa Rekabet Kurumu, geçtiğimiz Nisan ayında, Google'ın içeriklerini kullanabilmek için Fransız haber ajansları ve yayıncılık kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda olduğuna karar vermişti. Bu karar sonrası Google Fransa'da basın kuruluşlarına yayınladığı haberler için para ödemeyi kabul etti. Avustralya'da bir benzeri yaşandı. Google, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yaptı. Anlaşmanın, yıllık 23 milyon dolar değerinde olduğu iddia edildi.

15.02.2021 11:21 - Son Güncelleme: 15.02.2021 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





