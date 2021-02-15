SON DAKİKA: Google Avustralya'da dize geldi! Seven West Media'nın haberleri için para ödemeyi kabul etti
Fransa Rekabet Kurumu, geçtiğimiz Nisan ayında, Google'ın içeriklerini kullanabilmek için Fransız haber ajansları ve yayıncılık kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda olduğuna karar vermişti. Bu karar sonrası Google Fransa'da basın kuruluşlarına yayınladığı haberler için para ödemeyi kabul etti. Avustralya'da bir benzeri yaşandı. Google, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yaptı. Anlaşmanın, yıllık 23 milyon dolar değerinde olduğu iddia edildi.
15.02.2021 11:21
- Son Güncelleme: 15.02.2021 11:31
Google, Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yaptı.
Tarafların ortak açıklamasında, şirketler arasında "uzun dönem ortaklık" anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Avustralyalı bakanlar ve medya temsilcileri, Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai'nin hafta sonu görüştüğü kaydedildi.
Anlaşmanın görüşmelerin ardından yapıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu anlaşmaya göre, "Google Haberler"in kullandığı haber içeriği için Seven West Media'ya ödeme yapacağı duyuruldu.
Açıklamada, Google'ın medya şirketine ne kadar ödeme yapacağına dair bilgi verilmedi ancak Seven West Media, anlaşmanın netlik kazanmasının ardından 30 gün içinde daha detaylı açıklama yapılacağını belirtti.