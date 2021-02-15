Bugünkü
Takvim

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev direksiyonun başına geçti Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli, Zengilan, Laçın ve Cebrayıl illerini ziyaret etti. Kurtarılan yerleşim birimlerinin imar sürecinin artık başladığını ifade eden Aliyev, işgal döneminde bu bölgelerdeki ormanların Ermenilerce yok edildiğini belirtti. Ermenilerin işgal döneminde gerçekleştirdiği yıkımı "vandalizm" ve "barbarlık" olarak nitelendiren Aliyev, tüm bölgeleri kısa zamanda yeniden kuracaklarını kaydetti. Görüntüler, Aliyev'in Gülebirt köyünde Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekmesiyle sona erdi.

15.02.2021 10:37 - Son Güncelleme: 15.02.2021 10:53
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev direksiyonun başına geçti Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Fuzuli, Zengilan, Laçın ve Cebrayıl illerini ziyaret etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev direksiyonun başına geçti Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev direksiyonun başına geçti Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev direksiyonun başına geçti Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

Kurtarılan yerleşim birimlerinin imar sürecinin artık başladığını ifade eden Aliyev, işgal döneminde bu bölgelerdeki ormanların Ermenilerce yok edildiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev direksiyonun başına geçti Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etti

Tüm şehirlerin planlarının hazırlandığını, bu planların kendisine sunulduktan sonra müzakere edileceğini vurgulayan Aliyev, hemen akabinde imar çalışmalarına başlayacaklarını dile getirdi.