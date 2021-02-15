Bill Gates'ten tüyleri diken diken eden son dakika açıklaması! 'Koronavirüsten daha tehlikeli ölümler 5 kat artacak'

Dünya koronavirüs kabusundan uyanmaya çalışırken diğer yandan kritik isimlerden flaş açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bu kez yine gündemi sarsan bir açıklamayla Billa Gates gündemde.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve iklim değişikliği ile ilgili BBC'nin sorularını yanıtladı.

Söyleşi, Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.