Bill Gates'ten tüyleri diken diken eden son dakika açıklaması! 'Koronavirüsten daha tehlikeli ölümler 5 kat artacak'
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs ile ilgili komplo teorilerinden birisi de aşı vasıtasıyla Bill Gates'in insanlara çip takacağı yönünde olmuştu. Bu teorilerin arasında ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci ve Gates 'in, salgını kontrol ve maddi çıkar etmek elde etmek için mikroçipleri vücuda yerleştireceği de yer alıyordu. Daha sonra bu komplo teorisi hakkında açıklama yapan Gates, tüm söylemleri kesin bir dille reddetmiş 'İnsanların neler yaptığıyla ilgilenmiyorum.' demişti. Ancak diğer bir yandan da Kovid-19 kehanetlerini sıralamaya da devam etmişti. Microsoft'un kurucusu Bill Gates yine kehanetlerine devam etti ve iddialı konuştu.
Dünya koronavirüs kabusundan uyanmaya çalışırken diğer yandan kritik isimlerden flaş açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bu kez yine gündemi sarsan bir açıklamayla Billa Gates gündemde.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve iklim değişikliği ile ilgili BBC'nin sorularını yanıtladı.
Söyleşi, Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.
KORONADAN KURTULMAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KOLAY!
Kovid-19'dan kurtulmanın, iklim değişikliğine kıyasla "çok daha kolay olduğunu" savunan Bill Gates şunları söyledi:
"Pandemi sona erecek. Çünkü inanılmaz aşılar bulundu. Şimdi bu aşıları yaygınlaştırmaya ve yeni varyantlara uyarlama çalışıyoruz. İklim değişikliğine kıyasla bu çok daha kolay. Maalesef, iklim değişikliği bu yüzyılın sonunda, her yıl beş kat daha fazla ölüme neden olacak.
Fiziki ekonominin tümünde yenilikçiliğe ihtiyacımız var. Çelik fabrikalarını, çimento fabrikalarını, elektriği ve ulaşımı değiştirmemiz gerekiyor. Sıfıra (karbon emisyonuna) ulaşmayı başarırsak bu, insanlığın şimdiye kadar başardığı en muhteşem şey olacak. Fiziki ekonominin tarihine bakınca, gelecek 30 yılda başaracağımız dönüşümlere benzer bir geçişi sağlayamadık. Bunun emsali yok.
Bunun için bir dizi yeniliğe gerek var. Öncelikle hükümetlerin bir Ar-Ge bütçesi olması gerekiyor. Sonra bu yenilikleri laboratuvardan alıp taşıyacak, yüksek risk içermesine rağmen destekleyecek bir sermaye girişimi gerekiyor. Büyük şirketlerin ortaklığı ve bu ürünleri satın alarak, hacmi artırıp fiyatları düşürecek birilerinin olması gerekiyor."
"ZARARI GÖREMİYORSUNUZ!"
Bill Gates, "Temel olarak hükümet teşviklerinden mi bahsediyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Evet. İklim değişikliğinin vereceği zarar nedeniyle özel sektöre yeşil ürünler istediğimizi söyleyecek fiyat işaretlerine ihtiyacımız var. Çünkü şu anda karbon emisyonu yaratırken verdiğiniz zararı göremiyorsunuz."
"ÖLÜMLER BEŞ KAT ARTACAK"
Gates, mülakatı yapan BBC muhabiri Justin Rowlatt'ın "Bu biraz tuhaf değil mi? Bill Gates daha fazla hükümet müdahalesi çağrısında bulunuyor. Çünkü Microsoft'u kurarken tüm dünyada hükümetlerle mücadele ettiniz. Mevzuatların yaratıcılık konusundaki manevra kabiliyetinizi sınırladığını söylediniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: