SON DAKİKA: Gine'de darbenin arkasındaki isim Yarbay Mamady Doumbouya: Fransa vatandaşı oldu! Fransa'da eğitim aldı
Son dakika haberleri... Gine'de 2010'da düzenlenen seçimleri kazanarak ilk kez demokratik güç değişimiyle başa gelen Alpha Conde'yi deviren Yarbay Mamady Doumbouya geçmişiyle dikkat çekiyor. Fransa'da yaşadığı sırada kendisi gibi asker olan bir Fransız ile evlenen Doumbouya, 3 çocuk sahibi oldu, Fransız vatandaşlığı aldı. Doumbouya, İsrail Uluslararası Güvenlik Akademisi, Senegal Piyade Okulu ve Gabon'da da çeşitli eğitimler aldı, Paris Harp Okulunu da başarıyla bitirdi.
Gine'de 2010'da düzenlenen seçimleri kazanarak ilk kez demokratik güç değişimiyle başa gelen Alpha Conde'yi deviren Yarbay Mamady Doumbouya, İsrail ve Fransa'da aldığı askeri eğitimlerle öne çıkıyor.
İlk kez 2018'de Gine'nin bağımsızlığının 60'ıncı yıl dönümü kutlamalarında kamuoyu karşısına çıkan Doumbouya, bugün ülkede en çok merak edilen isim haline geldi.
Kutlamalara ilişkin haberlerde, hem kendisinden hem de o dönem komuta ettiği Özel Kuvvetler Birliklerinden (GFS) övgüyle bahsedilirken, Doumbouya, pazar günü cunta lideri sıfatıyla ülke yönetimine el koydu. Kalinke etnik kökene sahip Doumbouya, Fildişi Sahili ve Mali sınırında yer alan Kankan bölgesinde 1980'de doğdu.
Fransa'da yaşadığı sırada kendisi gibi asker olan bir Fransız ile evlenen Doumbouya, 3 çocuk sahibi oldu, Fransız vatandaşlığı aldı.
Doumbouya, İsrail Uluslararası Güvenlik Akademisi, Senegal Piyade Okulu ve Gabon'da da çeşitli eğitimler aldı, Paris Harp Okulunu da başarıyla bitirdi.
MALİ'DEKİ DARBECİ ASSİMİ GOİTA İLE FLİNTLOCK TATBİKATI'NA KATILDI
Doumbouya, 15 yıllık askeri kariyerinde, Afganistan, Fildişi Sahili, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çeşitli operasyonlarda yer aldı, İsrail, İngiltere ve Gine'de de yakın koruma eğitimlerine katıldı.
ABD'nin Afrika Komutanlığında (AFRICOM) Fransa ve ABD askerleri tarafından eğitilen Doumbaya, Mali'deki darbenin arkasındaki isim Assimi Goita gibi AFRICOM'un düzenlediği Flintlock Tatbikatı'nda da bulundu.
Askeri eğitimlerinin yanı sıra Doumbouya, Pantheon-Assas Üniversitesinde (Paris II) savunma ve endüstriyel dinamikler alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Fransız Yabancı Lejyonuna katılan Doumbouya'nın başarılı askeri kariyeri Conde'nin de dikkatini çekti.
Doumbouya, 2018'de oluşturulan Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başına geçmek üzere Conde'nin talebiyle aynı yıl ülkesine döndü.