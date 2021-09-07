SON DAKİKA: Gine’de darbenin arkasındaki isim Yarbay Mamady Doumbouya: Fransa vatandaşı oldu! Fransa’da eğitim aldı

Gine'de 2010'da düzenlenen seçimleri kazanarak ilk kez demokratik güç değişimiyle başa gelen Alpha Conde'yi deviren Yarbay Mamady Doumbouya, İsrail ve Fransa'da aldığı askeri eğitimlerle öne çıkıyor.

İlk kez 2018'de Gine'nin bağımsızlığının 60'ıncı yıl dönümü kutlamalarında kamuoyu karşısına çıkan Doumbouya, bugün ülkede en çok merak edilen isim haline geldi.