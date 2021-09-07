Halk sokağa döküldü Taliban şaşkın! Dünyayı şoke eden görüntüler! Sınırda Rus savaş uçakları…
Dünya Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesini konuşurken bugün başkent Kabil'de halk sokağa döküldü. Taliban ve Pakistan karşıtı halkın protestosu dünyada gündem oldu. Taliban militanları ise kalabalığı sindirmek için havaya ateş açtı. Öte yandan Rus medyasında yer alan bir haber ise dikkat çekti. Rus medyası 72 saatte 500 kişinin öldüğünü yazarken Savunma Bakanlığı'na yakın bir internet sitesinde yer alan habere göre, Afganistan-Tacikistan sınırında çok sayıda Rus savaş uçağı görüldü.
Afganistan'da Pencşir vilayetini ele geçirdiğini ilan eden ve valilik binasına bayrak Taliban'a karşı, yerel direnişçilerin lideri Ahmed Mesud tüm ülkeye ayaklanma çağrısında bulundu.
Yerel kaynaklar, Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmed Mesud'un sosyal medyada yayınlanan ses kaydının ardından Afganistan'ın birçok kentinde gösteriler düzenlendiğini bildiriyor.
Çarşamba günü güneş doğduğunda ise Afganistan'da korku duvarının yıkıldığı görüldü. Başta başkent Kabil olmak üzere çok sayıda şehirde insanlar sokağa döküldü.
Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler Taliban'a ve Pakistan'a karşı yürüdü, sloganlar attı. Sokaklardaki kontrol noktalarını tutan Taliban militanları ise yüzlerce kez havaya ateş açtı.
Afgan Tolo News haber kanalı, Taliban militanlarının protestoların görüntülenmesini engellemek için bazı gazetecileri gözaltına aldığını bildiriyor.