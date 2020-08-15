Son dakika: George Floyd cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi... ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından mahkeme kararıyla polis kamerası görüntüleri yayınlandı. Tartışma yaratacak görüntülerde çevrede bulunan vatandaşlar ve Floyd'a müdahale eden polisler arasında yaşananlar dikkat çekti. İşte o görüntüler.
15.08.2020 15:53
- Son Güncelleme: 15.08.2020 16:05
Thao ise bir süre sonra çevrede oluşan kalabalığa müdahale ediyor. Floyd ise dakikalarca 'nefes alamıyorum' diye bağırmaya devam ediyor. Çevrede bulunanlardan Minneapolis İtfaiye Departmanı'ndan ilk yardım uzmanının Floyd'un nabzının kontrol edilmesi, tepki vermediğini söylemesine rağmen her hangi bir işlem yapılmıyor.
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