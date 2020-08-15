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Son dakika: George Floyd cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından mahkeme kararıyla polis kamerası görüntüleri yayınlandı. Tartışma yaratacak görüntülerde çevrede bulunan vatandaşlar ve Floyd'a müdahale eden polisler arasında yaşananlar dikkat çekti. İşte o görüntüler.

15.08.2020 15:53 - Son Güncelleme: 15.08.2020 16:05
Son dakika: George Floyd cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Amerikalı George Floyd'un son anlarına dair yeni bir görüntü daha yayınlandı.

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Son dakika: George Floyd cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

George Floyd'u gözaltına alan polislerden Tou Thao'ya ait vücut kamerası görüntüleri mahkeme kararıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Son dakika: George Floyd cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde olay yerindeki vatandaşların Floyd'un nefes alamadığını söylemesine rağmen polisin Floyd'a müdahale etmediği ve yardım etmek isteyenleri de oradan uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Son dakika: George Floyd cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

'NABZINI KONTROL EDİN'
ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta Floyd'u gözaltına alan polis memurları arasındaki Tou Thao'nun vücut kamerasına ait görüntülerde Derek Chauvin, Thomas Lane ve J. Alexander Kueng adlı polis memurları Floyd'a önce devriye aracı içinde ardından yerde baskı uyguluyor.

Son dakika: George Floyd cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Thao ise bir süre sonra çevrede oluşan kalabalığa müdahale ediyor. Floyd ise dakikalarca 'nefes alamıyorum' diye bağırmaya devam ediyor. Çevrede bulunanlardan Minneapolis İtfaiye Departmanı'ndan ilk yardım uzmanının Floyd'un nabzının kontrol edilmesi, tepki vermediğini söylemesine rağmen her hangi bir işlem yapılmıyor.

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