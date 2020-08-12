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Rusya ilk coronavirüs aşısının tescil edildiğini açıkladı! Aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak
Rusya ilk coronavirüs aşısının tescil edildiğini açıkladı! Aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak
Koronavirüs salgını dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada ilk corona virüs aşısının ülkesinde tescil edildiğini açıkladı. Öte yandan Putin, iki kızından birinin aşıyı denediğini de duyurdu. Rusya'nın açıklamasının ardından Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, aşının Türkiye'de kullanılabilmesi için DSÖ'den onay gerektiğini belirtti. Rusya ile aramızdaki karşılıklı aşı protokolü nedeniyle, onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak. İşte dünyayı heyecanlandıran son dakika haberinin detayları.
12.08.2020 08:52
- Son Güncelleme: 12.08.2020 08:56
Corona virüsle mücadelede 'İlk aşıyı kim bulacak' yarışında Rusya, kendini lider ilan etti. Hürriyet'te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, dünyada COVID-19'a karşı ilk aşıyı geliştiren ve resmen tescil eden ülke oldu.
Bu aşı yeterince etkili ve yapıldığı kişilerde uzun süreli bağışıklık sağlıyor. Aşının gerekli tüm klinik deneyleri geçtiğini de vurgulamak isterim" dedi. Aşının geliştirme sürecine ailesinin de doğrudan katkıda bulunduğunu belirten Putin şunları söyledi:
"Tescil süreci tamamlanan koronavirüs aşısının deney sürecine kızlarımdan biri de katıldı. Aşının geliştirilmesine katkıda bulundu.
İlk aşı yapıldığında o gece ateşi 38 dereceye çıktı. Ancak ertesi gün 37 seviyelerine düştü ve başka yan etki gözlenmedi."
Aşıyı, Rus liderin hangi kızının denemiş olabileceği merak konusu oldu. Rus basını, 2019'da 634 milyon dolar yatırımla kurulan "Nomeko" adlı biyolojik araştırmalar ve ilaç şirketinin önde gelen hissedarı olan, Putin'in büyük kızı Maria Vorontsova'nın aşıyı denemiş olabileceğini yazdı.