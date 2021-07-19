Dünyayı şoke eden sözler! Kuzey Kore Lideri Kim-Jong Un ülkesindeki gençleri tehdit etti: Ölümlerden ölüm beğen
Aldığı kararlar ve ülkeyi yönetiş biçimi ile sürekli olarak dünya gündeminde olan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim-Jong Un yine çok konuşulacak bir hamle yaptı. Kim-Jong Un, ülkesindeki gençlerin Batı'nın etkisinde kalmaması gerektiği konusunda uyararak, aksi halde tüyler ürperten cezalar verileceğini söyledi.
19.07.2021 14:20
- Son Güncelleme: 19.07.2021 14:20
Her yaptığı ve söylediği olay olan Kuzey Kore lideri yine dünya gündemine oturdu. Kim'in kendi ülkesinin gençlerine yaptığı çağrıya uyulmaması halinde verilebilecek cezalar ise korkunç.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kuzey Kore'de hükümet, gençlere geleneksel hayat tarzını benimsemeleri ve kendi dillerini konuşmaları çağrısında bulundu.
İktidardaki Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'da yer alan makalede, toplum için "burjuvazinin ideolojik ve kültürel nüfuzunun, silahlı düşmanlardan daha tehlikeli" bir durum yarattığı ifade edildi.