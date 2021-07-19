Vav TV İzle

Dünyayı şoke eden sözler! Kuzey Kore Lideri Kim-Jong Un ülkesindeki gençleri tehdit etti: Ölümlerden ölüm beğen

Aldığı kararlar ve ülkeyi yönetiş biçimi ile sürekli olarak dünya gündeminde olan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim-Jong Un yine çok konuşulacak bir hamle yaptı. Kim-Jong Un, ülkesindeki gençlerin Batı'nın etkisinde kalmaması gerektiği konusunda uyararak, aksi halde tüyler ürperten cezalar verileceğini söyledi.

19.07.2021 14:20 - Son Güncelleme: 19.07.2021 14:20
Dünyayı şoke eden sözler! Kuzey Kore Lideri Kim-Jong Un ülkesindeki gençleri tehdit etti: Ölümlerden ölüm beğen

Her yaptığı ve söylediği olay olan Kuzey Kore lideri yine dünya gündemine oturdu. Kim'in kendi ülkesinin gençlerine yaptığı çağrıya uyulmaması halinde verilebilecek cezalar ise korkunç.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyayı şoke eden sözler! Kuzey Kore Lideri Kim-Jong Un ülkesindeki gençleri tehdit etti: Ölümlerden ölüm beğen

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kuzey Kore'de hükümet, gençlere geleneksel hayat tarzını benimsemeleri ve kendi dillerini konuşmaları çağrısında bulundu.

Dünyayı şoke eden sözler! Kuzey Kore Lideri Kim-Jong Un ülkesindeki gençleri tehdit etti: Ölümlerden ölüm beğen

İktidardaki Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'da yer alan makalede, toplum için "burjuvazinin ideolojik ve kültürel nüfuzunun, silahlı düşmanlardan daha tehlikeli" bir durum yarattığı ifade edildi.

Dünyayı şoke eden sözler! Kuzey Kore Lideri Kim-Jong Un ülkesindeki gençleri tehdit etti: Ölümlerden ölüm beğen

GENÇLERE 'GELENEKSEL HAYAT TARZI' TAVSİYESİ
Öte yandan makalede, Pyongyang lehçesinin üstünlüğü vurgulanarak gençlere ana dillerini düzgün kullanma uyarısı yapıldı. Bunun yanı sıra gençlerden makul müzikler, danslar ve giyim şekilleri ile geleneksel hayat tarzını benimsemeleri istendi.

Dünyayı şoke eden sözler! Kuzey Kore Lideri Kim-Jong Un ülkesindeki gençleri tehdit etti: Ölümlerden ölüm beğen

Makalede, "Yeni nesiller devrimci aklın ve ideolojinin gerçek anlayışına sahip olduğunda, ülkenin geleceği parlaktır. Aksi takdirde, onlarca yıllık sosyal sistemler ve devrim yerle bir olacak." ifadelerine yer verildi.