SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu fotoğraf! Kim Jong-un'un ensesinde kocaman bir yara bandı var
Son dakika haberleri... Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un ülke yönetiminde yaptıkları yanında kendi özel hayatıyla da gündemde. Daha önce verdiği kilolarla gündem olan Kim'in son fotoğrafı ise tüm dünyada gündem oldu. Kuzey Kore'nin resmi haber ajansının geçtiği fotoğraflarda Kim'in ensesinde kocaman bir yara bandının olduğu görüldü.
03.08.2021 12:27
- Son Güncelleme: 03.08.2021 12:27
Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un son görüntüleri ile gündemde. Kuzey Kore liderinin katıldığı bir etkinlikte ensesinde oldukça büyük bir yara bandı olması dikkatlerden kaçmadı.
Ancak Kuzey Kore'li yetkililer dünya basınında yer alan bu görüntüler ile ilgili bir açıklama yapmaya yanaşmamıştı.