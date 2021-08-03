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Haberler Dünya SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu fotoğraf! Kim Jong-un'un ensesinde kocaman bir yara bandı var

SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu fotoğraf! Kim Jong-un'un ensesinde kocaman bir yara bandı var

Son dakika haberleri... Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un ülke yönetiminde yaptıkları yanında kendi özel hayatıyla da gündemde. Daha önce verdiği kilolarla gündem olan Kim'in son fotoğrafı ise tüm dünyada gündem oldu. Kuzey Kore'nin resmi haber ajansının geçtiği fotoğraflarda Kim'in ensesinde kocaman bir yara bandının olduğu görüldü.

03.08.2021 12:27 - Son Güncelleme: 03.08.2021 12:27
SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu fotoğraf! Kim Jong-un'un ensesinde kocaman bir yara bandı var

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un son görüntüleri ile gündemde. Kuzey Kore liderinin katıldığı bir etkinlikte ensesinde oldukça büyük bir yara bandı olması dikkatlerden kaçmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu fotoğraf! Kim Jong-un'un ensesinde kocaman bir yara bandı var

Kim Jong-un'un 24 ve 27 Temmuz'da katıldığı askeri bir etkinlikte çekilen fotoğraflarında ensesinin sağ tarafında söz konusu bandaj görülüyor. Diğer karelerde bu bandajın olduğu yerde yeşil renkli bir yara izi dikkat çekiyor.

SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu fotoğraf! Kim Jong-un'un ensesinde kocaman bir yara bandı var

Ancak 29 Temmuz'da çekilen bir başka fotoğrafta ise politbüro toplantısına katılan Kim'in ensesindeki bu iz yok oluyor.

SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu fotoğraf! Kim Jong-un'un ensesinde kocaman bir yara bandı var

Geçtiğimiz haftalarda Kore İşçi Partisi'nin bir toplantısında görüntülenen Kim'in önemli miktarda kilo verdiği görülmüştü.

SON DAKİKA: Dünyanın konuştuğu fotoğraf! Kim Jong-un'un ensesinde kocaman bir yara bandı var

Ancak Kuzey Kore'li yetkililer dünya basınında yer alan bu görüntüler ile ilgili bir açıklama yapmaya yanaşmamıştı.