Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates boşandı servet tartışmaları alevlendi! Boşanma sonrası serveti nasıl paylaşacakları belli oldu
Dünyanın gündeminden düşmeyen boşanma davası sonuçlandı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda Gates'ten resmen boşandı. Son yılların en pahalı boşanma davalarından biri ola Bill ve Melinda Gates'in devasa serveti nasıl paylaşacakları da belli oldu. Çiftin bir anlaşma imzaladığı belirtilirken, boşanmaya dair yeni detaylar da ortaya çıktı.
03.08.2021 11:17
- Son Güncelleme: 03.08.2021 11:17
ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates'in boşanma kararı alması uluslararası basının gündemine bomba gibi düşmüştü.
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates'in 27 yıllık evliliği resmen sona erdi.