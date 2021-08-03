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Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates boşandı servet tartışmaları alevlendi! Boşanma sonrası serveti nasıl paylaşacakları belli oldu

Dünyanın gündeminden düşmeyen boşanma davası sonuçlandı. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda Gates'ten resmen boşandı. Son yılların en pahalı boşanma davalarından biri ola Bill ve Melinda Gates'in devasa serveti nasıl paylaşacakları da belli oldu. Çiftin bir anlaşma imzaladığı belirtilirken, boşanmaya dair yeni detaylar da ortaya çıktı.

03.08.2021 11:17 - Son Güncelleme: 03.08.2021 11:17
Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates boşandı servet tartışmaları alevlendi! Boşanma sonrası serveti nasıl paylaşacakları belli oldu

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile eşi Melinda Gates'in boşanma kararı alması uluslararası basının gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates boşandı servet tartışmaları alevlendi! Boşanma sonrası serveti nasıl paylaşacakları belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates'in 27 yıllık evliliği resmen sona erdi.

Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates boşandı servet tartışmaları alevlendi! Boşanma sonrası serveti nasıl paylaşacakları belli oldu

New York Post'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz aylarda boşanma kararını kamuoyu ile paylaşan çift, mahkemenin sonuçlanması ile boşandı.

Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates boşandı servet tartışmaları alevlendi! Boşanma sonrası serveti nasıl paylaşacakları belli oldu

Yaklaşık 130 milyar dolarlık bir servete sahip olan çiftin bu serveti nasıl bölüştüklerine dair henüz resmi bir açıklama bulunmasa da ABD basını çiftin bu konuda bir anlaşma imzaladığı duyurdu.

Bill Gates ve 27 yıllık eşi Melinda Gates boşandı servet tartışmaları alevlendi! Boşanma sonrası serveti nasıl paylaşacakları belli oldu

Söz konusu haberlere göre, Bill ve Melinda 130 milyar dolarlık serveti eşit olarak paylaşma kararı aldı. Başka bir deyişle ikili 65'er milyar dolarla eşit pay aldı.