ABD'de 3 haftadır devam eden orman yangını bir kasabayı yok etti!
Dünyanın dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor... Bir kötü haber de ABD'den geldi. California eyaletinde yaklaşık 3 haftadır devam eden orman yangını bir kasabayı tabiri caizse yok etti. Yerleşim yerini küle çeviren yangını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yuttuğu kasabadan sıcak görüntüler geldi. "Süper güç" olan ABD'de 3 haftadır süren yangın, ülkemizdeki "devlet yangınlarda yetersiz kaldı" şeklinde algı yapmaya çalışanların iddiasını da çürütmüş oldu.
06.08.2021 09:05
- Son Güncelleme: 06.08.2021 09:15
California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) açıklamasına göre, eyalet tarihinin en büyüğü olduğu belirtilen orman yangınında Greenville isimli tarihi kasabadaki ev ve iş yerleri tamamen yok oldu.
Eyaletin kuzey bölgesinde 13-14 Temmuz'da çıktığı belirtilen ve "Dixie" adıyla anılan büyük yangın, 3 hafta geride kalmasına rağmen son iki günde daha da yayıldı ve birçok yerleşim yerini tehdit etmeye başladı.
Yangın, yaklaşık 64 kilometre hızla esen kuru rüzgarın da etkisiyle dağlık bölgedeki Greenville'e ulaştı.