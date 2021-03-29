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Son dakika: DSÖ'nün Wuhan raporu basına sızdı! Koronavirüs bakın insanlara nasıl bulaşmış!

Dünyayı bir seneyi aşkın süredir adeta felç eden yeni tip koronavirüsün sıfır noktasına gidip incelemelerde bulunan DSÖ'nün Wuhan raporu basına sızdı. Raporda koronavirüsün insanlara nasıl bulaştığına dair dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

29.03.2021 11:08 - Son Güncelleme: 29.03.2021 11:08
Son dakika: DSÖ'nün Wuhan raporu basına sızdı! Koronavirüs bakın insanlara nasıl bulaşmış!

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı ekibin koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı Vuhan kentine yaptığı ziyaretin ardından hazırlanan taslak raporu basına sızdı.

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Son dakika: DSÖ'nün Wuhan raporu basına sızdı! Koronavirüs bakın insanlara nasıl bulaşmış!

Raporda, virüsün insanlara 'muhtemelen' başka bir hayvan vasıtasıyla yarasalardan bulaştığı ifade edildi.

Son dakika: DSÖ'nün Wuhan raporu basına sızdı! Koronavirüs bakın insanlara nasıl bulaşmış!

Dünyayı etkisi altına alan ve bugüne kadar 2 milyon 750 binden fazla kişinin canına mal olan Kovid-19 pandemisinin kaynağını bulmak üzere yürütülen Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı 13 kişilik bilim insanının Vuhan'da gerçekleştirdiği incelemeye ilişkin taslak rapor basına sızdı. DSÖ'nün raporunda, 4 ana ihtimal üzerinde duruldu.

Son dakika: DSÖ'nün Wuhan raporu basına sızdı! Koronavirüs bakın insanlara nasıl bulaşmış!

BAŞKA BİR HAYVANDAN YARASALARA BULAŞMA İHTİMALİ
Virüsün nasıl yayıldığını içeren bu ihtimaller arasında bulunan 'başka bir hayvan vasıtasıyla yarasalardan bulaşmasının' en yüksek ihtimal olduğu ifade edildi.

Son dakika: DSÖ'nün Wuhan raporu basına sızdı! Koronavirüs bakın insanlara nasıl bulaşmış!

Öte yandan, ana ihtimaller arasında yer alan 'virüsün laboratuvarda üretilmesi' ihtimali rafa kaldırıldı.