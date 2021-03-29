Son dakika: DSÖ'nün Wuhan raporu basına sızdı! Koronavirüs bakın insanlara nasıl bulaşmış!

Dünyayı etkisi altına alan ve bugüne kadar 2 milyon 750 binden fazla kişinin canına mal olan Kovid-19 pandemisinin kaynağını bulmak üzere yürütülen Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı 13 kişilik bilim insanının Vuhan'da gerçekleştirdiği incelemeye ilişkin taslak rapor basına sızdı. DSÖ'nün raporunda, 4 ana ihtimal üzerinde duruldu.