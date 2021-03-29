Son dakika: DSÖ'nün Wuhan raporu basına sızdı! Koronavirüs bakın insanlara nasıl bulaşmış!
Dünyayı bir seneyi aşkın süredir adeta felç eden yeni tip koronavirüsün sıfır noktasına gidip incelemelerde bulunan DSÖ'nün Wuhan raporu basına sızdı. Raporda koronavirüsün insanlara nasıl bulaştığına dair dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...
29.03.2021 11:08
- Son Güncelleme: 29.03.2021 11:08
Dünyayı etkisi altına alan ve bugüne kadar 2 milyon 750 binden fazla kişinin canına mal olan Kovid-19 pandemisinin kaynağını bulmak üzere yürütülen Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı 13 kişilik bilim insanının Vuhan'da gerçekleştirdiği incelemeye ilişkin taslak rapor basına sızdı. DSÖ'nün raporunda, 4 ana ihtimal üzerinde duruldu.