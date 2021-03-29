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SON DAKİKA: Dünya alarmda! Kuzey Kore balistik füze denedi Genel tepkilere cevap verdi

Son dakika haberleri... Kuzey Kore Joe Biden ABD Başkanı seçildikten sonra ilk balistik füze denemesini yaptı. Biden bu denemeye "Kuzey Kore bu testler ile 1718 sayılı BM kararını ihlal etmiştir." sözleriyle tepki gösterirken dünyadan da birçok tepki geldi. Kuzey Kore yönetimi bu eleştiri sonrası ilk açıklamasını yayınladı ve BMKG'yi çifte standart uygulamakla suçladı.

29.03.2021 09:29 - Son Güncelleme: 29.03.2021 09:29
SON DAKİKA: Dünya alarmda! Kuzey Kore balistik füze denedi Genel tepkilere cevap verdi

Geçtiğimiz hafta Biden döneminin ilk füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore gelen eleştirilere yanıt verdi.

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SON DAKİKA: Dünya alarmda! Kuzey Kore balistik füze denedi Genel tepkilere cevap verdi

Kuzey Kore'nin Biden döneminin ilk balistik füze denemesini gerçekleştirmesinin yankıları sürüyor.

SON DAKİKA: Dünya alarmda! Kuzey Kore balistik füze denedi Genel tepkilere cevap verdi

Kim Jong-un'un yönetimindeki Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası başta ABD ve Japonya olmak üzere pek çok ülkeden tepki gelmişti.

SON DAKİKA: Dünya alarmda! Kuzey Kore balistik füze denedi Genel tepkilere cevap verdi

Ülkenin bu adımına bir tepki de Pyongyang'ın bu silahları denemesine yasak getiren Birleşmiş Millerler Güvenlik Konseyi'nden (BMKG) gelmişti.

SON DAKİKA: Dünya alarmda! Kuzey Kore balistik füze denedi Genel tepkilere cevap verdi

Kuzey Kore yönetimi bu eleştiri sonrası ilk açıklamasını yayınladı ve BMKG'yi çifte standar uygulamakla suçladı.