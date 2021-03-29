SON DAKİKA: Dünya alarmda! Kuzey Kore balistik füze denedi Genel tepkilere cevap verdi
Son dakika haberleri... Kuzey Kore Joe Biden ABD Başkanı seçildikten sonra ilk balistik füze denemesini yaptı. Biden bu denemeye "Kuzey Kore bu testler ile 1718 sayılı BM kararını ihlal etmiştir." sözleriyle tepki gösterirken dünyadan da birçok tepki geldi. Kuzey Kore yönetimi bu eleştiri sonrası ilk açıklamasını yayınladı ve BMKG'yi çifte standart uygulamakla suçladı.
29.03.2021 09:29
- Son Güncelleme: 29.03.2021 09:29