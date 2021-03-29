SON DAKİKA: Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given isimli gemi hareket ettirildi! Mürettebatın sevinç anları kamerada: Allahuekber

Panama bandıralı Ever Given isimli yük gemisi dünyanın en yoğun deniz yollarından olan Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Gemi uzun süren çalışmaların ardından bugün hareket ettirildi. Mısırlı mürettebat ise o anlarda "Allahuekber" diyerek sevindi. O anlar kameraya yansıdı. Öte yandan geminin Süveyş Kanalı'nın kapaması nedeniyle günlük karar milyar dolarları buldu. Geçtiğimiz hafta Türkiye de Nene Hatun gemisini yardım için gönderebileceğini açıkladı.

29.03.2021 12:13 - Son Güncelleme: 29.03.2021 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





