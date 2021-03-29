SON DAKİKA: Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given isimli gemi hareket ettirildi! Mürettebatın sevinç anları kamerada: Allahuekber
Panama bandıralı Ever Given isimli yük gemisi dünyanın en yoğun deniz yollarından olan Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Gemi uzun süren çalışmaların ardından bugün hareket ettirildi. Mısırlı mürettebat ise o anlarda "Allahuekber" diyerek sevindi. O anlar kameraya yansıdı. Öte yandan geminin Süveyş Kanalı'nın kapaması nedeniyle günlük karar milyar dolarları buldu. Geçtiğimiz hafta Türkiye de Nene Hatun gemisini yardım için gönderebileceğini açıkladı.
Günlerdir gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sonucu "The Ever Given" isimli geminin kurtarıldı. Açıklama Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş'ten geldi. Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan EverGiven gemisinin yüzdürülmesi çalışmaları başarılı olduğunu ve geminin normal rotasına döndürüldüğünü açıkladı.
MISIRLI MÜRETTABATIN SEVİNCİ KAMERADA
Günlerdir Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given adlı yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın kurtarma operasyonu sonrası sevinci kameraya yansıdı. Mısır medyası, geminin normal rotasına döndürülmesi için günlerdir süren arama kurtarma çalışmaları sonrası haline ait ilk videoyu yayınladı.