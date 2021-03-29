Bugünkü
Takvim

SON DAKİKA: Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given isimli gemi hareket ettirildi! Mürettebatın sevinç anları kamerada: Allahuekber

Panama bandıralı Ever Given isimli yük gemisi dünyanın en yoğun deniz yollarından olan Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu. Gemi uzun süren çalışmaların ardından bugün hareket ettirildi. Mısırlı mürettebat ise o anlarda "Allahuekber" diyerek sevindi. O anlar kameraya yansıdı. Öte yandan geminin Süveyş Kanalı'nın kapaması nedeniyle günlük karar milyar dolarları buldu. Geçtiğimiz hafta Türkiye de Nene Hatun gemisini yardım için gönderebileceğini açıkladı.

29.03.2021 12:13 - Son Güncelleme: 29.03.2021 12:16
SON DAKİKA: Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given isimli gemi hareket ettirildi! Mürettebatın sevinç anları kamerada: Allahuekber

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given gemisinin yüzdürülmesi çalışmaları başarılı olduğunu ve geminin normal rotasına döndürüldüğünü açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given isimli gemi hareket ettirildi! Mürettebatın sevinç anları kamerada: Allahuekber

Mısır'da Panama bandıralı Ever Given adlı yük gemisinin karaya oturması nedeniyle ulaşıma kapanan dünyanın en yoğun gemi ticaret yolu Süveyş Kanalı'nı açma çalışmaları tamamlandı.

SON DAKİKA: Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given isimli gemi hareket ettirildi! Mürettebatın sevinç anları kamerada: Allahuekber

Günlerdir gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sonucu "The Ever Given" isimli geminin kurtarıldı. Açıklama Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş'ten geldi. Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan EverGiven gemisinin yüzdürülmesi çalışmaları başarılı olduğunu ve geminin normal rotasına döndürüldüğünü açıkladı.

SON DAKİKA: Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given isimli gemi hareket ettirildi! Mürettebatın sevinç anları kamerada: Allahuekber

Memiş, gemiyi sıkıştığı yerden kurtarmak ve yeniden hareket etmesini sağlamak için müdahalede bulunan römorkörlerin çalışmalarının ardından gemi yüzdürüldüğü duyurdu.

SON DAKİKA: Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given isimli gemi hareket ettirildi! Mürettebatın sevinç anları kamerada: Allahuekber

MISIRLI MÜRETTABATIN SEVİNCİ KAMERADA
Günlerdir Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given adlı yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın kurtarma operasyonu sonrası sevinci kameraya yansıdı. Mısır medyası, geminin normal rotasına döndürülmesi için günlerdir süren arama kurtarma çalışmaları sonrası haline ait ilk videoyu yayınladı.