GaleriDünya

Son dakika: Çin'den Korona virüsüne karşı yeni hamle! 6 günde bitecek...

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tedirgin eden yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çin günlerdir virüsü kontrol altına almaya çalışıyor. Virüsle ilgili 14 kişilik bir uzman ekip kuran Çin, bir yandan da 1000 yataklı hastaneyi 6 günde bitirmek için büyük çaba sarf ediyor.

24.01.2020 16:19 - Son Güncelleme: 24.01.2020 16:19
Son dakika: Çin'den Korona virüsüne karşı yeni hamle! 6 günde bitecek...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Çin'den Korona virüsüne karşı yeni hamle! 6 günde bitecek...

Ülke genelinde ilaçlama, toplu taşımanın askıya alınması, Wuhan şehir sakinlerine halka açık mekanlarda maske takmaları çağrısı gibi bir dizi önlemler alındı.

Son dakika: Çin'den Korona virüsüne karşı yeni hamle! 6 günde bitecek...

Çin medyasında yer alan habere göre, Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor.

Son dakika: Çin'den Korona virüsüne karşı yeni hamle! 6 günde bitecek...

31 Aralık 2019?da Wuhan'da ortaya çıktığı düşünülen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i geçtiği belirtilirken, vaka sayısının ise 882'ye yükseldiği bildirildi.

Son dakika: Çin'den Korona virüsüne karşı yeni hamle! 6 günde bitecek...

WUHAN ŞEHRİ KARANTİNAYA ALINDI

İşte Çin'deki son gelişmeler...
Yetkililerin önlem olarak alınan tedbirleri yayımladığı bildiride Wuhan şehir sakinlerinin, belirli nedenler harici şehri terk etmemeleri, halka açık mekânlarda maske takması gerektiği belirtildi. Ayrıca, uyarıyı dikkate almayanların ilgili kanunlara göre cezalandıracağı da uyarısı da bildiride yer aldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte Çin'de koronavirüsün dünyaya yayıldığı pazar! Yarasa, yılan, tilki, kurt...
İşte Çin'de koronavirüsün dünyaya yayıldığı pazar! Yarasa, yılan, tilki, kurt...