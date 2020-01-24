Son dakika: Çin'den Korona virüsüne karşı yeni hamle! 6 günde bitecek...
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tedirgin eden yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çin günlerdir virüsü kontrol altına almaya çalışıyor. Virüsle ilgili 14 kişilik bir uzman ekip kuran Çin, bir yandan da 1000 yataklı hastaneyi 6 günde bitirmek için büyük çaba sarf ediyor.
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor.
WUHAN ŞEHRİ KARANTİNAYA ALINDI
İşte Çin'deki son gelişmeler...
Yetkililerin önlem olarak alınan tedbirleri yayımladığı bildiride Wuhan şehir sakinlerinin, belirli nedenler harici şehri terk etmemeleri, halka açık mekânlarda maske takması gerektiği belirtildi. Ayrıca, uyarıyı dikkate almayanların ilgili kanunlara göre cezalandıracağı da uyarısı da bildiride yer aldı.