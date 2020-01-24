Son dakika: Çin'den Korona virüsüne karşı yeni hamle! 6 günde bitecek...

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tedirgin eden yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çin günlerdir virüsü kontrol altına almaya çalışıyor. Virüsle ilgili 14 kişilik bir uzman ekip kuran Çin, bir yandan da 1000 yataklı hastaneyi 6 günde bitirmek için büyük çaba sarf ediyor.

24.01.2020 16:19 - Son Güncelleme: 24.01.2020 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





