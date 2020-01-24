İşte Çin'de koronavirüsün dünyaya yayıldığı pazar! Yarasa, yılan, tilki, kurt...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, 830 kişi virüsten etkilendi. Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. Dün çıkan haberlerde virüsün yarasa çorbasından insana geçtiği iddia ederken, başka bir araştırma hastalığın yılandan bulaştığını öne sürdü. Ortaya çıkan koronavirüsün Vuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda satılan yayıldığı öngörülüyor. Hastalığın sıfır noktası kabul edilen deniz ürünleri pazarı ise kapatılarak incelemeye alındı. O pazarda satılanlar akıl alır gibi değil...

24.01.2020 12:52 - Son Güncelleme: 24.01.2020 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





