GaleriDünya

İşte Çin'de koronavirüsün dünyaya yayıldığı pazar! Yarasa, yılan, tilki, kurt...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, 830 kişi virüsten etkilendi. Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. Dün çıkan haberlerde virüsün yarasa çorbasından insana geçtiği iddia ederken, başka bir araştırma hastalığın yılandan bulaştığını öne sürdü. Ortaya çıkan koronavirüsün Vuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda satılan yayıldığı öngörülüyor. Hastalığın sıfır noktası kabul edilen deniz ürünleri pazarı ise kapatılarak incelemeye alındı. O pazarda satılanlar akıl alır gibi değil...

24.01.2020 12:52 - Son Güncelleme: 24.01.2020 13:07
İşte Çin'de koronavirüsün dünyaya yayıldığı pazar! Yarasa, yılan, tilki, kurt...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Çin'de koronavirüsün dünyaya yayıldığı pazar! Yarasa, yılan, tilki, kurt...

VİRÜSÜN YAYILDIĞI HAYVAN PAZARI

Koronavirüsün Vuhan kentindeki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan yayıldığı tahmin ediliyor.

İşte Çin'de koronavirüsün dünyaya yayıldığı pazar! Yarasa, yılan, tilki, kurt...

Çin'de salgının başladığı Wuhan'daki balık pazarı, kapatılır kapatılmaz incelemeye alındı. SARS benzeri virüsün burada satılan bir hayvandan insana geçtiği düşünülüyor.

İşte Çin'de koronavirüsün dünyaya yayıldığı pazar! Yarasa, yılan, tilki, kurt...

Çinli yetkililer, burada yasadışı olarak satılan vahşi hayvanlara el koyarak incelemeye aldı.

İşte Çin'de koronavirüsün dünyaya yayıldığı pazar! Yarasa, yılan, tilki, kurt...

Pazar yeri henüz kapatılmadan önce aralık ayında çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Çin'de bir gazetenin yayınladığı fotoğraflarda, 112 egzotik hayvanın fiyatlarının olduğu liste de göze çarpıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte Hafter'i Moskova'daki masadan kaldıran isim: Sebastian Gorka! Pentagon'un Libya patronu o
İşte Hafter'i Moskova'daki masadan kaldıran isim: Sebastian Gorka! Pentagon'un "Libya patronu" o