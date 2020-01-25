Son dakika: Çin’de yeni koronavirüs salgınında ölü sayısı 41, enfekte sayısı bin 287’ye çıktı

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerin sayısı, 237'sinin durumu ağır olmak üzere bin 287'ye yükseldi, ölü sayısı 41'e çıktı.

Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke genelinde az veya çok sayıda görülen salgında hayatını kaybedenlerin 39'u Hubey eyaletinden, diğer ikisi de Hıbey ve Heylongciang eyaletlerinden oldu.