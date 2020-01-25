Son dakika: Çin’de yeni koronavirüs salgınında ölü sayısı 41, enfekte sayısı bin 287’ye çıktı
Son dakika haberi... Korkulan oldu, kötü haberler peş peşe geliyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından bin 287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısıının artacağından endişe ediliyor.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerin sayısı, 237'sinin durumu ağır olmak üzere bin 287'ye yükseldi, ölü sayısı 41'e çıktı.
Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke genelinde az veya çok sayıda görülen salgında hayatını kaybedenlerin 39'u Hubey eyaletinden, diğer ikisi de Hıbey ve Heylongciang eyaletlerinden oldu.
Salgından etkilenen kişi ve can kaybında başı çeken Hubey eyaletinde virüsten etkilenen kişi sayısı 729 oldu. Bu kişilerden 572'si ise eyaletin başkenti ve virüsün ortaya çıktığı Vuhan'da saptandı.
Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 5, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 3, Tayland'da 4, Japonya'da 2, Güney Kore'de 2, ABD'de 2, Singapur'da 3, Nepal'de 1, Fransa'da 2 enfekte vaka tespit edildi. Ayrıca Japonya'dakilerden 1, Tayland'daki vakalardan 2'si iyileşti.
Vuhan'a 450 askeri sağlık personeli takviyesi
Çin basınındaki haberlere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan 450 askeri sağlık personeli yeni koronavirüs salgını altındaki Vuhan'a gönderildi.
Kentteki salgın nedeniyle ihtiyaca binaen gönderilen askeri sağlık personellerinin, enfeksiyon kontrol, yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları, solunum yolları alanlarında uzman oldukları belirtildi.
Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Kısa süre içinde virüsün Hubey eyaletindeki Vuhan kentinden sıçrayan virüs nedeniyle diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan kenti başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.