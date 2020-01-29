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Son dakika: Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

Son dakika haberi... Virüsten etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a çıktı. Koronavirüsün merkez üssü Hubey'de can kaybı 125 olurken, enfekte sayısı ise 3 bin 554'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

29.01.2020 07:26 - Son Güncelleme: 29.01.2020 07:26
Son dakika: Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 132'ye, salgından etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenen sayısı bin 239'nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974'e çıktı.

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Son dakika: Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

Bununla birlikte virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239'a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanlar 59 bin 990'a çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise 103 oldu.

Son dakika: Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

Ayrıca, Çin anakarası dışında virüsten etkilenen kişi sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7'ye çıktı.

Son dakika: Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

Koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde salgının etkisi altındaki kişi sayısı 3 bin 554'e çıkarken, can kaybının 125'i bu eyalette yaşandı.

Son dakika: Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

"Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre, salgın Çin dışında, Tayland'da 14, Japonya'da 7, Singapur'da 5, ABD'de 5, Avustralya, Fransa, Almanya ve Güney Kore'de 4'er, Malezya'da 3, Vietnam'da 2, Nepal, Kanada, Kamboçya ve Sri Lanka'da 1'er kişide görüldü.

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