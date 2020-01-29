Son dakika: Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı 132’ye yükseldi

Bununla birlikte virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239'a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanlar 59 bin 990'a çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise 103 oldu.