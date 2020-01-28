Koronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia! Sır tatbikat ortaya çıktı! Koronavirüs biyolojik silah mı?

Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıkarken bomba gibi bir iddia da gündeme oturdu. Gates Vakfı'nın yaklaşık 3 ay önce New York'ta, dünyayı saracak olası bir virüs salgınıyla ilgili bir tatbikat yaptığı ve yayılma durumunu analiz eden bir simülasyon hazırladığı öğrenildi. Ayrıca eski bir İsrail askeri ve istihbarat subayı Dany Shoham, koronavirüsün, Wuhan'da gizli biyolojik silah programına bağlı bir laboratuvarda ortaya çıkmış olabileceğini iddia etti.

28.01.2020 22:18 - Son Güncelleme: 28.01.2020 22:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





