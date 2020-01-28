Koronavirüs ile ilgili çarpıcı iddia! Sır tatbikat ortaya çıktı! Koronavirüs biyolojik silah mı?
Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıkarken bomba gibi bir iddia da gündeme oturdu. Gates Vakfı'nın yaklaşık 3 ay önce New York'ta, dünyayı saracak olası bir virüs salgınıyla ilgili bir tatbikat yaptığı ve yayılma durumunu analiz eden bir simülasyon hazırladığı öğrenildi. Ayrıca eski bir İsrail askeri ve istihbarat subayı Dany Shoham, koronavirüsün, Wuhan'da gizli biyolojik silah programına bağlı bir laboratuvarda ortaya çıkmış olabileceğini iddia etti.
Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüsten etkilendiği düşünülen şüpheli hasta sayısı 6 bin 973, müşahade altına alınanların sayısı ise 44 bin 132 iken hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
BILL VE MELİNDA GATES VAKFI EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nin ortaklaşa organize ettiği Event 201 isimli tatbikata Bill ve Melinda Gates Vakfı ev sahipliği yaptı.
İş dünyası, siyaset ve halk sağlığı alanlarında öne çıkan 15 ismin katıldığı tatbikatta, dünyada başlayacak bir yeni tip koronavirüs salgınının olası sonuçlarının değerlendirildiği bir senaryo üzerine çalışıldı.
FELAKET TATBİKATI: 65 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR
Tatbikatta kullanılan senaryoda Brezilya'daki bir domuz çiftliğinde başlayan koronavirüs salgını, önce yavaşça Güney Amerika'daki büyük şehirlere yayılıyor ardından havayolu taşımacılığı aracılığıyla Portekiz, ABD ve Çin'e yayılıyor. İlk 1 yıl boyunca aşı bulunamayan senaryo 18 ayın sonunda 65 milyon kişinin öldüğü bir felaket şeklinde sonlanıyor.
"KORONAVİRÜSTEN HABERLERİ VAR MIYDI?"
Çalışmanın dünayı tehdit eden koronavirüs salgınından aylar önce yapılmış olması "Koronavirüsten haberleri var mıydı?" sorusunu gündeme getirdi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan organizasyon yönetimi, tatbikatın bir tahmin olmadığını sadece dünyada yayılabilecek ciddi salgınlara cevap verebilmek ve hazır olabilmek adına düzenlendiğini açıkladı.