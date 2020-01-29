Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Bir ülkede daha tespit edildi

Son dakika haberi... Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısı artıyor. Gelen son bilgilere göre ölü sayısı 132'ye yükseldi. Virüsten etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a çıktı. Kabus gibi yayınlan virüs, bir ülkeye daha sıçradı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk kez corona virüsü tespit edildi.

29.01.2020 10:28 - Son Güncelleme: 29.01.2020 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





