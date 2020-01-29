Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Bir ülkede daha tespit edildi
Son dakika haberi... Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısı artıyor. Gelen son bilgilere göre ölü sayısı 132'ye yükseldi. Virüsten etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a çıktı. Kabus gibi yayınlan virüs, bir ülkeye daha sıçradı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk kez corona virüsü tespit edildi.
Çin'in Vuhan kentinden yayılan corona virüsü nedeniyle can kayıpları ve vaka sayısı artıyor. Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 132 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüsten etkilenen sayısı bin 239'nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974'e çıktı.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE İLK VAKA
Virüs Çin dışındaki ülkelere de yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk kez yeni tip Corona virüs vakası tespit edildi.
BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde yeni tip corona virüsü tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutuldukları aktarıldı.
Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği şartlara göre gerekli önlemlerin alındığı ve endişe verici bir durumun olmadığı kaydedilen bakanlık açıklamasında, yeni tip corona virüs vakası tespit edilen söz konusu ailenin kaç kişiden oluştuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.