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Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Bir ülkede daha tespit edildi

Son dakika haberi... Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısı artıyor. Gelen son bilgilere göre ölü sayısı 132'ye yükseldi. Virüsten etkilenen kişi sayısı 5 bin 974'e, müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a çıktı. Kabus gibi yayınlan virüs, bir ülkeye daha sıçradı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk kez corona virüsü tespit edildi.

29.01.2020 10:28 - Son Güncelleme: 29.01.2020 10:34
Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Bir ülkede daha tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinden yayılan corona virüsü nedeniyle can kayıpları ve vaka sayısı artıyor. Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 132 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüsten etkilenen sayısı bin 239'nun durumu ağır olmak üzere 5 bin 974'e çıktı.

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Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Bir ülkede daha tespit edildi

Bununla birlikte virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239'a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanlar 59 bin 990'a çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise 103 oldu.

Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Bir ülkede daha tespit edildi

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE İLK VAKA
Virüs Çin dışındaki ülkelere de yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk kez yeni tip Corona virüs vakası tespit edildi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde yeni tip corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Bir ülkede daha tespit edildi

Açıklamada, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutuldukları aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği şartlara göre gerekli önlemlerin alındığı ve endişe verici bir durumun olmadığı kaydedilen bakanlık açıklamasında, yeni tip corona virüs vakası tespit edilen söz konusu ailenin kaç kişiden oluştuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Koronavirüsünde son dakika gelişmesi! Bir ülkede daha tespit edildi

ALMANYA'DA VAKA SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Virüsün son olarak tespit edildiği yerlerden biri Almanya'da ise vaka sayısı 4'e çıktı.

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