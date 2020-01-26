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Elazığ depremi sonrasında tüm dünyadan Türkiye'ye destek yağdı

Dün akşam saatlerinde 6.8 şiddetinde meydana gelen 29 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi sonrasında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken de tüm dünyadan Türkiye'ye destek mesajı yağdı. Ülkerin Dışileri Bakanlarının bir kısmı telefon ile bir kısmı da mesaj yayınlayarak destek ve taziye mesajı verdi.

26.01.2020 00:29 - Son Güncelleme: 26.01.2020 00:29
Elazığ depremi sonrasında tüm dünyadan Türkiye'ye destek yağdı

Dün akşam saatlerinde 6.8 şiddetinde meydana gelen 29 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi sonrasında kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elazığ depremi sonrasında tüm dünyadan Türkiye'ye destek yağdı

Kurtarma çalışmaları devam ederken de tüm dünyadan Türkiye'ye destek mesajı yağdı. Ülkerin Dışileri Bakanlarının bir kısmı telefon ile bir kısmı da mesaj yayınlayarak destek ve taziye mesajı verdi.

Elazığ depremi sonrasında tüm dünyadan Türkiye'ye destek yağdı

İşte Türkiye'ye destek veren ülkeler...

Elazığ depremi sonrasında tüm dünyadan Türkiye'ye destek yağdı

Telefonla arayan Dışişleri Bakanları:

YUNANİSTAN

Elazığ depremi sonrasında tüm dünyadan Türkiye'ye destek yağdı

BULGARİSTAN

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