Elazığ depremi sonrasında tüm dünyadan Türkiye'ye destek yağdı
Dün akşam saatlerinde 6.8 şiddetinde meydana gelen 29 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi sonrasında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken de tüm dünyadan Türkiye'ye destek mesajı yağdı. Ülkerin Dışileri Bakanlarının bir kısmı telefon ile bir kısmı da mesaj yayınlayarak destek ve taziye mesajı verdi.
26.01.2020 00:29
- Son Güncelleme: 26.01.2020 00:29
Dün akşam saatlerinde 6.8 şiddetinde meydana gelen 29 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi sonrasında kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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