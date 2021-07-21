SON DAKİKA: Çin'de sel felaketi: Onlarca insan öldü! Metrolar su içinde gidiyor! Dehşet anları kamerada
Son dakika haberleri... Avrupa'da yaşanan ve özellikle Almanya'yı vuran sel felaketinin ardından Çin'den de acı haberler geliyor. Çin'in Hınan eyaletinde 17 Temmuz'dan bu yana devam eden şiddetli yağışların ardından en az 25 kişi sel sularına kapılıp hayatını kaybetti. Metrolarda yolculuk yapanlar başlarını güçlükle suyun üzerinde tuttu. Yolda açılan çukura düşen bir kişiyi kurtarmak isteyenler de yolun çökmesiyle şiddetli akan suya kapılarak çukura düştü. O anlar ise saniye saniye görüntülendi. Cıngcou Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamada, kentte 3 günde 617 milimetre yağış görüldüğü, bunun son 60 yılın en yüksek yağışı olduğu belirtildi.
21.07.2021 13:05
- Son Güncelleme: 21.07.2021 13:14
Çin'in orta kesimlerinde şiddetli yağış sel felaketine neden oldu. Ülkenin güneyini ise bu yıl 7. kez tayfun vurdu. Zhengzhou şehrindeki metro ağı su altında kaldı. Yolcular nefes alabilmek için metronun koltuklarına çıktı. Metroda yaşanan can pazarı cep telefonlarıyla kayıt altına alınırken yağışların vurduğu bölgeden barajların yıkıldığına dair görüntüler de geldi.
Sel sularına kapılan insanların birbirlerini kurtarabilmek için verdikleri büyük mücadele sosyal medya platformlarına yansırken boğulmak üzere olan bir kişiyi kurtarmak isterken kendisi de sele kapılan adamın yürek yakan görüntüsü adeta izleyenlere dehşeti yaşattı.