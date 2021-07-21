SON DAKİKA: Çin'de sel felaketi: Onlarca insan öldü! Metrolar su içinde gidiyor! Dehşet anları kamerada

Son birkaç günde dünyanın farklı ülkelerinden gelen doğal afet haberleri gazetelerin manşetlerinde yer almaya devam ediyor. Son birkaç gündür önce Almanya, ardında da Avusturya, Belçika ve Hollanda'yı vuran selden sonra bu kez de Çin'den büyük bir felaket haberi geldi.