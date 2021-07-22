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Fransa'dan aldıkları ikinci el jetlerle gövde gösterisi yaptılar! Yunan basınından akılalmaz manşetler!

Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan, Fransa'dan satın aldığı ikinci el savaş uçaklarının ilk teslimatını aldı. Teslim edilen jetler ile ilgili Yunan basınında çıkan haberler ise yok artık dedirtti. Türkiye kendi silahlarını kendisi üretirken, SİHA'lar dünyanın dilinden düşmezken Yunan medyası ikinci el jetlerle gövde gösterisi yapıp 'İlk Yunan fırtınası Türkiye'ye kabuslar getiriyor' ve 'Ankara'da panik' gibi akılalmaz başlıklar kullandı.

22.07.2021 16:56 - Son Güncelleme: 22.07.2021 16:57
Fransadan aldıkları ikinci el jetlerle gövde gösterisi yaptılar! Yunan basınından akılalmaz manşetler!

Türkiye korkusuyla tarihinin en büyük silahlanma adımlarından birine girişen Yunanistan, Fransa'dan satın aldığı Rafale jetlerinin ilk altısı ordu envanterine kattı.

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Fransadan aldıkları ikinci el jetlerle gövde gösterisi yaptılar! Yunan basınından akılalmaz manşetler!

Türkiye korkusuyla tarihinin en büyük silahlanma adımlarından birine girişen Yunanistan, Fransa'dan satın aldığı Rafale jetlerinin ilk altısı ordu envanterine kattı.

Fransadan aldıkları ikinci el jetlerle gövde gösterisi yaptılar! Yunan basınından akılalmaz manşetler!

Yunan medyası Bakan Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Floros'un bir Rafale jetine binip poz verdiği fotoğraflara geniş yer ayırdı, General Floros paylaştığı Twitter mesajında 'Geri sayım başladı' yazdı.

Fransadan aldıkları ikinci el jetlerle gövde gösterisi yaptılar! Yunan basınından akılalmaz manşetler!

Füzeleriyle birlikte Yunanistan'a teslim edilen ikinci el Rafale jetleriyle çılgına dönen yerel medya, Türkiye'yi doğrudan hedef alan inanılmaz başlıklar da attı.

Fransadan aldıkları ikinci el jetlerle gövde gösterisi yaptılar! Yunan basınından akılalmaz manşetler!

Yunan medyasında 'İlk Yunan fırtınaTürkiye'ye kabuslar getiriyor', 'Ankara'da panik', 'Havada seviye değişiyor', 'Doğu Akdeniz'de Yunan hakimiyeti' gibi küstah başlıklar dikkat çekti.