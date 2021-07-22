Fransa'dan aldıkları ikinci el jetlerle gövde gösterisi yaptılar! Yunan basınından akılalmaz manşetler!
Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan, Fransa'dan satın aldığı ikinci el savaş uçaklarının ilk teslimatını aldı. Teslim edilen jetler ile ilgili Yunan basınında çıkan haberler ise yok artık dedirtti. Türkiye kendi silahlarını kendisi üretirken, SİHA'lar dünyanın dilinden düşmezken Yunan medyası ikinci el jetlerle gövde gösterisi yapıp 'İlk Yunan fırtınası Türkiye'ye kabuslar getiriyor' ve 'Ankara'da panik' gibi akılalmaz başlıklar kullandı.
22.07.2021 16:56
- Son Güncelleme: 22.07.2021 16:57
Yunan medyasında 'İlk Yunan fırtınası Türkiye'ye kabuslar getiriyor', 'Ankara'da panik', 'Havada seviye değişiyor', 'Doğu Akdeniz'de Yunan hakimiyeti' gibi küstah başlıklar dikkat çekti.