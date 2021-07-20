Dünyada eşi benzeri yok! Putin emri verdi S-500'ler ateşlendi! Saniyede 7 km hız!
Karadeniz'de sular durulmuyor. Rusya ve Ukrayna arasında başlayan gerilim boyut değiştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın yanında yer alan NATO, ABD ve İngiltere'ye karşı hazır vaziyette bekliyor. Son olarak Rusya Deniz Kuvvetleri Günü öncesinde Moskova'dan flaş bir hamle geldi. Rusya, önce Zikron Hipersonik füze denemesi yaparak 350 kilometredeki hedefi vurdu, ardından da S-500'leri ateşledi.
20.07.2021 16:43
- Son Güncelleme: 20.07.2021 17:03
Moskova'nın her fırsatta dünyada benzerinin bulunmadığını vurguladığı S-500 sistemi böyle ateşlendi... Rusya Savunma Bakanlığı, açıklama yaparak S-500 füze sistemi denemesi yaptığını duyurdu. Rusya'nın Astrahan Oblastı'na bağlı Znamensk kentinde bulunan Kapustin Yar menzilinde, en yeni S-500 uçaksavar füze sistemi, yüksek hızlı bir balistik hedefe test atışları gerçekleştirildi.