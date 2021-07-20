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Dünyada eşi benzeri yok! Putin emri verdi S-500'ler ateşlendi! Saniyede 7 km hız!

Karadeniz'de sular durulmuyor. Rusya ve Ukrayna arasında başlayan gerilim boyut değiştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın yanında yer alan NATO, ABD ve İngiltere'ye karşı hazır vaziyette bekliyor. Son olarak Rusya Deniz Kuvvetleri Günü öncesinde Moskova'dan flaş bir hamle geldi. Rusya, önce Zikron Hipersonik füze denemesi yaparak 350 kilometredeki hedefi vurdu, ardından da S-500'leri ateşledi.

20.07.2021 16:43 - Son Güncelleme: 20.07.2021 17:03
Dünyada eşi benzeri yok! Putin emri verdi S-500'ler ateşlendi! Saniyede 7 km hız!

Moskova'nın her fırsatta dünyada benzerinin bulunmadığını vurguladığı S-500 sistemi böyle ateşlendi... Rusya Savunma Bakanlığı, açıklama yaparak S-500 füze sistemi denemesi yaptığını duyurdu. Rusya'nın Astrahan Oblastı'na bağlı Znamensk kentinde bulunan Kapustin Yar menzilinde, en yeni S-500 uçaksavar füze sistemi, yüksek hızlı bir balistik hedefe test atışları gerçekleştirildi.

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Dünyada eşi benzeri yok! Putin emri verdi S-500'ler ateşlendi! Saniyede 7 km hız!

Rus yetkililerin her fırsatta dünyada benzerinin bulunmadığının altını çizdiği S-500 uçaksavar füze sistemi, potansiyel bir düşmanın mevcut ve olası havacılık saldırı silahlarının tüm yelpazesini tüm irtifa ve hız aralığında yenmek için tasarlanmış.

Dünyada eşi benzeri yok! Putin emri verdi S-500'ler ateşlendi! Saniyede 7 km hız!

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Testler çerçevesinde gerçekleştirilen deneme atışları, belirtilen taktik ve teknik özellikleri ile Rus askeri hava savunma teçhizatının yüksek güvenilirliğini doğruladı." ifadelerine yer verildi.

Dünyada eşi benzeri yok! Putin emri verdi S-500'ler ateşlendi! Saniyede 7 km hız!

Yeni nesil 'karadan havaya' füze sistemi olan S-500 Prometey, her türlü aerodinamik ve balistik hedefi tespit ve imha etme yeteneğine sahip. S-500'ü sınıfındaki diğer sistemlerden farklı kılan başlıca özelliği, çok uzaklardaki hedeflere de kilitlenebilmesi.

Dünyada eşi benzeri yok! Putin emri verdi S-500'ler ateşlendi! Saniyede 7 km hız!

600 kilometre menzile sahip olan S-500 füzeleri, saniyede 7 kilometre hızla ilerleyen 10 balistik füzeyi aynı anda etkisiz hale getirebiliyor.