Dünyada eşi benzeri yok! Putin emri verdi S-500'ler ateşlendi! Saniyede 7 km hız!

Rus yetkililerin her fırsatta dünyada benzerinin bulunmadığının altını çizdiği S-500 uçaksavar füze sistemi, potansiyel bir düşmanın mevcut ve olası havacılık saldırı silahlarının tüm yelpazesini tüm irtifa ve hız aralığında yenmek için tasarlanmış.