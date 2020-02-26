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Son dakika: Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717'ye çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

26.02.2020 07:21 - Son Güncelleme: 26.02.2020 07:21
Son dakika: Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Ülkedeki Kovid-19'a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491'e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108'e geriledi.

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Son dakika: Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Bununla birlikte toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 717'ye, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 64'e ulaştı.

Son dakika: Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Kovid-19'dan iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 29 bin 745'e çıktı.

Son dakika: Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Virüs bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong'da 85'e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

Son dakika: Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

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