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Son dakika: Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746’ya çıktı

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan can kaybı 2 bin 746'ya yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybederken, 433 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

27.02.2020 07:23 - Son Güncelleme: 27.02.2020 07:23
Son dakika: Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746’ya çıktı

Söz konusu ölümlerin 26'sı Kovid-19'un merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, Heylongciang ve Haynan eyaletleriyle başkent Pekin'de birer kişi öldü.

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Son dakika: Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746’ya çıktı

Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 746'ya ulaşırken, toplam virüs bulaşan kişi sayısı 78 bin 497'ye yükseldi.

Son dakika: Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746’ya çıktı

Kovid-19'dan iyileşerek, taburcu edilenlerin sayısı 32 bin 495'e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 358'e, gözetim altındaki kişilerin sayısı 71 bin 572'ye geriledi.

Son dakika: Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746’ya çıktı

Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong'da 91'e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak bildirildi.

Son dakika: Çin kabusu yaşıyor! Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 746’ya çıktı

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

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