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Son dakika: California, tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya! 100 bin kişiye tahliye emri

Son dakika haberi... ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan California eyaletinde, düşen yıldırımlarla alevlenen yangınların boyutu, eyalet tarihinin en büyüklerinden biri haline geldi.

Yangınlar nedeniyle eyalette en az 100 bin kişiye tahliye emri verildi.

22.08.2020 10:30 - Son Güncelleme: 22.08.2020 10:38
Son dakika: California, tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya! 100 bin kişiye tahliye emri

California genelinde, çoğu kuzey kesimlerde olmak üzere irili ufaklı 560 yangın devam ediyor.

Yetkililer, bazı yangınların boyutunun 24 saat içinde iki katına çıktığını, yoğun ağaçlık ve çalılık alanlarda etkili olan alevlerin on binlerce evi tehdit ettiğini belirtti.

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Son dakika: California, tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya! 100 bin kişiye tahliye emri

Yangınlar nedeniyle eyalette en az 100 bin kişiye tahliye emri verildi.

San Francisco şehrinin kuzey, doğu ve güney kesimlerinde etkili olan üç grup yangında, 2 bin 566 kilometrekarelik alan zarar görürken, 500'den fazla bina kullanılamaz hale geldi.

Son dakika: California, tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya! 100 bin kişiye tahliye emri

Eyalet genelinde kontrol altına alınamayan yangınlara 12 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor.

Son dakika: California, tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya! 100 bin kişiye tahliye emri

YANGINLARDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yetkililer, Solano ve Napa ilçeleriyle eyaletin orta kesiminde devam eden yangınlarda, biri yangın söndürme çalışmaları sırasında düşen helikopterin pilotu olmak üzere, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kaybolduğunu, 33 sivil ve itfaiyecinin yaralandığı belirtmişti.

Son dakika: California, tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya! 100 bin kişiye tahliye emri

Yangınlar nedeniyle sadece San Francisco'nun güneyinde 48 bin kişiye "tahliye emri" verilmişti.

California Valisi Gavin Newsom, önceki gün yaptığı açıklamada, yangınlara "olağanüstü" hava sıcaklığının ve yıldırımların neden olduğunu söyleyerek, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırımın düştüğünü kaydetmişti.

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