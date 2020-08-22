Son dakika: California, tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya! 100 bin kişiye tahliye emri

California genelinde, çoğu kuzey kesimlerde olmak üzere irili ufaklı 560 yangın devam ediyor.

Yetkililer, bazı yangınların boyutunun 24 saat içinde iki katına çıktığını, yoğun ağaçlık ve çalılık alanlarda etkili olan alevlerin on binlerce evi tehdit ettiğini belirtti.