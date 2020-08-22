Son dakika: California, tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya! 100 bin kişiye tahliye emri
Son dakika haberi... ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan California eyaletinde, düşen yıldırımlarla alevlenen yangınların boyutu, eyalet tarihinin en büyüklerinden biri haline geldi.
Yangınlar nedeniyle eyalette en az 100 bin kişiye tahliye emri verildi.
22.08.2020 10:30
- Son Güncelleme: 22.08.2020 10:38
YANGINLARDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Yetkililer, Solano ve Napa ilçeleriyle eyaletin orta kesiminde devam eden yangınlarda, biri yangın söndürme çalışmaları sırasında düşen helikopterin pilotu olmak üzere, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kaybolduğunu, 33 sivil ve itfaiyecinin yaralandığı belirtmişti.
Yangınlar nedeniyle sadece San Francisco'nun güneyinde 48 bin kişiye "tahliye emri" verilmişti.
California Valisi Gavin Newsom, önceki gün yaptığı açıklamada, yangınlara "olağanüstü" hava sıcaklığının ve yıldırımların neden olduğunu söyleyerek, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırımın düştüğünü kaydetmişti.
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