Dünya basını Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfini konuşuyor: Tarihin en büyüğü!
Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek." dedi. Başkan Erdoğan'ın dünyanın merakla beklediği "Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildi" açıklaması tüm dünyada son dakika haberi oldu ve dış basında geniş yer aldı. İşte dünya basınındaki manşetlerle tarihi keşif...
Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği ve dün tüm dünyaya açıkladığı doğal gaz keşfi başta ABD ve Avrupa medyasında olmak üzere dış basında geniş yer aldı.
Brüksel'den yayın yapan uluslararası haber sitelerinden Politico.eu, haberi, "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulduğunu doğruladı, Akdeniz'de de aramalara devam edeceğini taahhüt etti" başlığıyla yayınladı.
Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'deki karasularında doğal gaz yatakları bulduğunu açıkladığı belirtildi.
Bulunan rezervin 320 milyar metreküp olarak tahmin edildiği kaydedilen haberde, sismik verilerin daha fazla rezerv olabileceği yönünde olduğu, Türkiye'nin daha derin sondaj çalışmaları yapmayı planladığı ifade edildi.
Doğal gazın, Fatih sondaj gemisi tarafından 250 kilometrekarelik Sakarya gaz sahası olarak adlandırılan bölgede keşfedildiği kaydedilen haberde, söz konusu doğal gazın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te kullanılmasının hedeflendiğine işaret edildi.
Haberde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de yakın zamanda başka bir gemi ile rezerv arayacağı belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu anımsatılan haberde, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 40 milyar dolar enerji ithal ettiği anımsatıldı.
Belçika'nın Fransızca yayın yapan 7sur7 internet sitesinin AFP'ye dayandırdığı haberinde, "Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz alanını keşfetti" başlığı kullanıldı.