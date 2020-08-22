Dünya basını Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfini konuşuyor: Tarihin en büyüğü!

Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği ve dün tüm dünyaya açıkladığı doğal gaz keşfi başta ABD ve Avrupa medyasında olmak üzere dış basında geniş yer aldı.



Brüksel'den yayın yapan uluslararası haber sitelerinden Politico.eu, haberi, "Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulduğunu doğruladı, Akdeniz'de de aramalara devam edeceğini taahhüt etti" başlığıyla yayınladı.

