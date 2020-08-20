Haberler
Galeri
Dünya
İşte dünyanın en güçlü orduları! 2020 raporunda bakın Türkiye kaçıncı sırada... 138 ülke arasından...
İşte dünyanın en güçlü orduları! 2020 raporunda bakın Türkiye kaçıncı sırada... 138 ülke arasından...
Ülkelerin silah, askeri, teknolojik ve pek çok güç unsurunun sıralamasını yapan Global Firepower, 'Dünyanın en güçlü orduları 2020' raporunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli sitenin listesinde Türkiye'de yer alıyor. Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Türkiye'nin sıralamadaki yer ne? İşte 2020'nin en güçlü orduları...
20.08.2020 15:13
- Son Güncelleme: 20.08.2020 15:13
Her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde ülkelerin ordulara yatırımları da büyüyor ve her ordu günden güne gelişim gösteriyor. İşte ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre dünyanın en güçlü ordusu...
1- ABD
Savunma bütçesi: 750 milyar dolar - Toplam askeri personel: 2 milyon 260 bin - Toplam hava gücü: 13 bin 264 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: 2 bin 85 - Muharebe tankı: 6 bin 289 - Donanma gücü: 490
2- RUSYA
Savunma bütçesi: 48 milyar dolar - Toplam askeri personel: 3 milyon 13 bin - Toplam hava gücü: 4 bin 163 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: 873 - Muharebe tankı: 12 bin 950 - Donanma gücü: 603
3- ÇİN
Savunma bütçesi: 237 milyar dolar - Toplam askeri personel: 2 milyon 693 bin - Toplam hava gücü: 3 bin 210 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: Bin 232 - Muharebe tankı: 3 bin 500 - Donanma gücü: 777
4- HİNDİSTAN
Savunma bütçesi: 61 milyar dolar - Toplam askeri personel: 3 milyon 544 bin - Toplam hava gücü: 2 bin 123 (uçak İHA helikopter)
Savaş uçağı: 538 - Muharebe tankı: 4 bin 292 - Donanma gücü: 285