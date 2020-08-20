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İşte dünyanın en güçlü orduları! 2020 raporunda bakın Türkiye kaçıncı sırada... 138 ülke arasından...

Ülkelerin silah, askeri, teknolojik ve pek çok güç unsurunun sıralamasını yapan Global Firepower, 'Dünyanın en güçlü orduları 2020' raporunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli sitenin listesinde Türkiye'de yer alıyor. Dünyanın en güçlü orduları hangisi? Türkiye'nin sıralamadaki yer ne? İşte 2020'nin en güçlü orduları...

20.08.2020 15:13 - Son Güncelleme: 20.08.2020 15:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





