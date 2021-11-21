SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri 2021 | Vatandaşlar ikinci tur için sandık başında
Son dakika haberleri... Bulgaristan Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı için 14 Kasım'da yapılan ilk tura katılan 23 adaydan en çok oyu alan 2 Cumhurbaşkanı ve 2 Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarış bu gün başladı. Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu.
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu. Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan'da oy kullanıldı.
Seçimlerin Bulgaristan'a hayırlı olmasını dileyen Vatansever, "Hiçbir şey istemiyoruz, burada sağlığımız yerinde, rahatımız yerinde çok şükür. Zamanında Bulgaristan'da çok eziyet çektik, çok korktuk. Çok şükür buraya geldik." dedi.
Mahmut Vatansever (76) ise oy kullanırken, zamanında Bulgaristan'da yaşadıkları sıkıntıların akıllarına geldiğini söyledi. Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti.
Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere, Türkiye'de 126 sandıkta oy kullanıldığını hatırlattı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda mevcut cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Anastas Gercikov'un yarıştığını ifade eden Ateş, tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.