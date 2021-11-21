SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri 2021 | Vatandaşlar ikinci tur için sandık başında

Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu. Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan'da oy kullanıldı.