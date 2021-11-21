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SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri 2021 | Vatandaşlar ikinci tur için sandık başında

Son dakika haberleri... Bulgaristan Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı için 14 Kasım'da yapılan ilk tura katılan 23 adaydan en çok oyu alan 2 Cumhurbaşkanı ve 2 Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, 5 yıl görevde kalmak için yarış bu gün başladı. Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu.

AJANSLAR
21.11.2021 09:57 - Son Güncelleme: 21.11.2021 10:07
SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri 2021 | Vatandaşlar ikinci tur için sandık başında

Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu. Edirne'de Bulgaristan Başkonsolosluğu, 75. Yıl İlkokulu ve Keşan'da oy kullanıldı.

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SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri 2021 | Vatandaşlar ikinci tur için sandık başında

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi. Oyunu kullananlardan Sabriye Vatansever, (75) yoğunluğa kalmamak için oylarını sabah kullandıklarını belirtti.

SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri 2021 | Vatandaşlar ikinci tur için sandık başında

Seçimlerin Bulgaristan'a hayırlı olmasını dileyen Vatansever, "Hiçbir şey istemiyoruz, burada sağlığımız yerinde, rahatımız yerinde çok şükür. Zamanında Bulgaristan'da çok eziyet çektik, çok korktuk. Çok şükür buraya geldik." dedi.

SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri 2021 | Vatandaşlar ikinci tur için sandık başında

Mahmut Vatansever (76) ise oy kullanırken, zamanında Bulgaristan'da yaşadıkları sıkıntıların akıllarına geldiğini söyledi. Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti.

SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri 2021 | Vatandaşlar ikinci tur için sandık başında

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere, Türkiye'de 126 sandıkta oy kullanıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda mevcut cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Anastas Gercikov'un yarıştığını ifade eden Ateş, tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

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