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Fransa'da Sarı Yelekliler hareketin 3’üncü yıldönümünde sokağa indi! Polisten sert müdahale

Fransa'da yüzlerce kişi, Sarı Yelekliler hareketinin 3'üncü yıldönümünde protesto gösterisi düzenledi. Kolluk kuvvetleri ile göstericiler arasında tansiyon yükselirken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

20.11.2021 22:08 - Son Güncelleme: 20.11.2021 22:09
Fransa’da Sarı Yelekliler hareketin 3’üncü yıldönümünde sokağa indi! Polisten sert müdahale

Fransa'da yüzlerce kişi, Sarı Yelekliler hareketinin 3'üncü yıldönümünde protesto gösterisi düzenledi.

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Fransa’da Sarı Yelekliler hareketin 3’üncü yıldönümünde sokağa indi! Polisten sert müdahale

Fransa'da 2018'de akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler hareketinin 3'üncü yıldönümü nedeniyle yüzlerce kişi tarafından başkent Paris'te protesto gösterisi düzenlendi.

Fransa’da Sarı Yelekliler hareketin 3’üncü yıldönümünde sokağa indi! Polisten sert müdahale

Protesto sırasında kamu görevlisine hakaretten 2 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da Sarı Yelekliler hareketin 3’üncü yıldönümünde sokağa indi! Polisten sert müdahale

Protesto sırasında vergileri, düşük emekli maaşlarını ve Fransızların sorunlarını bilmeyen politikacıları eleştiren Sarı Yelekliler, sık sık hükümet karşıtı slogan attı.

Fransa’da Sarı Yelekliler hareketin 3’üncü yıldönümünde sokağa indi! Polisten sert müdahale

Sarı Yeleklilerin sembolik figürlerinden Jerome Rodrigues'in yanı sıra hareketin ilk haftalarından bu yana protestolara katılan Orleans kentinden 68 yaşındaki Marie Huguet de göstericiler arasında olduğu görüldü.

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