Dünyayı şoke eden skandal! Ünlü milyarder Michael Goguen'in 5 bin kadından oluşan haremi ortaya çıktı! Hepsini Excel'e yazmış
Dünya aralarında Apple, Instagram, Google ve YouTube'un da olduğu pek çok şirketle birlikte çalışan milyarder iş insanı Michael Goguen'in seks skandalını konuşuyor. Ünlü iş insanı hakkında hazırlanan 135 sayfalık dava dosyasına göre, milyarderin 5 bin kadınlık hareminin isimlerini içeren gizli bir dosyası bulunuyor.
21.11.2021 12:30
- Son Güncelleme: 21.11.2021 12:30
Aralarında Apple, Instagram, Google ve YouTube'un da olduğu pek çok şirketle birlikte çalışan milyarder iş insanı MichaeL Goguen, ilişkiye girdiği 5 bin kadından oluşan "haremi"ni içeren bir liste hazırladı.