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Haberler Dünya Dünyayı şoke eden skandal! Ünlü milyarder Michael Goguen'in 5 bin kadından oluşan haremi ortaya çıktı! Hepsini Excel'e yazmış

Dünyayı şoke eden skandal! Ünlü milyarder Michael Goguen'in 5 bin kadından oluşan haremi ortaya çıktı! Hepsini Excel'e yazmış

Dünya aralarında Apple, Instagram, Google ve YouTube'un da olduğu pek çok şirketle birlikte çalışan milyarder iş insanı Michael Goguen'in seks skandalını konuşuyor. Ünlü iş insanı hakkında hazırlanan 135 sayfalık dava dosyasına göre, milyarderin 5 bin kadınlık hareminin isimlerini içeren gizli bir dosyası bulunuyor.

21.11.2021 12:30 - Son Güncelleme: 21.11.2021 12:30
Dünyayı şoke eden skandal! Ünlü milyarder Michael Goguen’in 5 bin kadından oluşan haremi ortaya çıktı! Hepsini Excel’e yazmış

Ünlü teknoloji milyarderi, kendisi hakkında 2016 yılında ortaya atılan cinsel istismar iddialarının ardından üst düzey işini kaybetmişti. Skandal bununla da sınırlı kalmadı.

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Dünyayı şoke eden skandal! Ünlü milyarder Michael Goguen’in 5 bin kadından oluşan haremi ortaya çıktı! Hepsini Excel’e yazmış

Aralarında Apple, Instagram, Google ve YouTube'un da olduğu pek çok şirketle birlikte çalışan milyarder iş insanı MichaeL Goguen, ilişkiye girdiği 5 bin kadından oluşan "haremi"ni içeren bir liste hazırladı.

Dünyayı şoke eden skandal! Ünlü milyarder Michael Goguen’in 5 bin kadından oluşan haremi ortaya çıktı! Hepsini Excel’e yazmış

SESSİZ KALMALARI İÇİN PARA ÖDEDİ
Goguen'in ilişkiye girdiği kadınların isimlerini Excel dosyasında sakladı. Onlara da sessiz kalmaları için yüklü miktarda para ödedi.

Dünyayı şoke eden skandal! Ünlü milyarder Michael Goguen’in 5 bin kadından oluşan haremi ortaya çıktı! Hepsini Excel’e yazmış

Sequoia Capital adlı şirketin eski ortağı olan 57 yaşındaki Goguen kadınlardan oluşan 'haremini' yönetmeye yardım ettiklerini söyleyen dört eski çalışan tarafından dava edildi.

Dünyayı şoke eden skandal! Ünlü milyarder Michael Goguen’in 5 bin kadından oluşan haremi ortaya çıktı! Hepsini Excel’e yazmış

BARIN BODRUM KATINDA REZALET
Gündeme bomba gibi düşen dava, ünlü yatırımcının, şu anda yaşadığı Montana'daki küçük bir kasaba olan Whitefish'te açtığı barın bodrum katında ve güvenli evlerde, kadınlarla buluştuğubu ortaya koydu.

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