Kuzey Kore durmuyor! Kim Jong-un 14. kez balistik füze denemesi yaptı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu. Geçtiğimiz günlerde Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füze deneyerek, bölgedeki güvenlik kaygılarını artıran Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'dan, gerilime neden olacak yeni açıklamalar geldi. Son dakika haberine göre Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini" duyurdu.
04.05.2022 09:25 - Son Güncelleme: 04.05.2022 09:25
Yonhap ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.