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Kuzey Kore durmuyor! Kim Jong-un 14. kez balistik füze denemesi yaptı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 14. kez füze denemesi yapmış oldu. Geçtiğimiz günlerde Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füze deneyerek, bölgedeki güvenlik kaygılarını artıran Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'dan, gerilime neden olacak yeni açıklamalar geldi. Son dakika haberine göre Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini" duyurdu.

AA
04.05.2022 09:25 - Son Güncelleme: 04.05.2022 09:25
Kuzey Kore durmuyor! Kim Jong-un 14. kez balistik füze denemesi yaptı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

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Kuzey Kore durmuyor! Kim Jong-un 14. kez balistik füze denemesi yaptı

Yonhap ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Kuzey Kore durmuyor! Kim Jong-un 14. kez balistik füze denemesi yaptı

Denemenin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 12.03'te Japon Denizi yönüne yapıldığı belirtildi.

Kuzey Kore durmuyor! Kim Jong-un 14. kez balistik füze denemesi yaptı

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin, Japon ulusal münhasır bölge dışına düştüğünü duyurdu.

Kuzey Kore durmuyor! Kim Jong-un 14. kez balistik füze denemesi yaptı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede bulunan gemi ve uçaklarda olası hasara yönelik tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.

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