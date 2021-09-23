SON DAKİKA: Bill Gates’ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Bunu yaptığım için çok pişmanım!

Bu görüşmelerden bir ders çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda ise Gates, 'Eh, o öldü, yani... bilirsiniz, genel olarak, her zaman dikkatli olmalısınız' dedi.

New York Post'ta yer alan haberde 'Gates, Epstein ile olan ilişkisi hakkında konuşması gerektiğinde kıvrandı ve yüzük parmağıyla oynadı' ifadesine yer verildi.