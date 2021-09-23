SON DAKİKA: Bill Gates'ten flaş pedofili Jeffrey Epstein itirafı: Bunu yaptığım için çok pişmanım!
Son dakika haberleri... Dünyanın en zenginlerinden Bill Gates, eşi Melinda Gates'le boşanma kararı alması dünya gündemine bomba gibi oturmuştu. Gates-Melinda boşanması ile ilgili birçok iddia atılırken en çarpıcı olanı ise pedofili Jeffrey Epstein'in evinde kaldığı söylentisiydi. Aylar sonra Bill Gates'ten konuyla ilgili şoke eden bir itiraf geldi. İşte detaylar...
Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, seks ticareti, insan kaçakçılığı ve cinsel tacizden suçlu bulunan Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi hakkında konuştu.
PBS kanalına konuk olan Gates'e Epstein ile yaptığı görüşmelerden pişman olup olmadığı soruldu.
Bu görüşmelerden bir ders çıkarıp çıkarmadığı sorulduğunda ise Gates, 'Eh, o öldü, yani... bilirsiniz, genel olarak, her zaman dikkatli olmalısınız' dedi.
New York Post'ta yer alan haberde 'Gates, Epstein ile olan ilişkisi hakkında konuşması gerektiğinde kıvrandı ve yüzük parmağıyla oynadı' ifadesine yer verildi.
Gates'in bu açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Söz konusu televizyon mülakatına ait görüntüler sosyal medyda binlerce defa paylaşılarak viral oldu.
ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein 2019'da Temmuz ayında New York'ta tutuklanmış ve 2002-2005 yılları arasında gerçekleşen seks ticareti ve insan kaçakçılığı suçlamalarından dolayı tutuklandığı belirtilmişti.