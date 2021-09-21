Dünya Rusya'daki üniversiteye kanlı saldırıyı konuşuyor! Saldırganın kan donduran paylaşımları ortaya çıktı!
Dünya dün Rusya'nın Perm kentindeki üniversiteye yapılan silahlı saldırıyı konuşuyor. Bölgeden gelen görüntüler şoke etkisi yaratırken saldırganın paylaşımları da ortaya çıktı. Saldırgan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda 'Dünyanın içi çürümüş' ve 'Her şeyi yok edeceğim' demiş. İşte detaylar…
21.09.2021 14:23
- Son Güncelleme: 21.09.2021 14:23
Öğrencilerin camlardan atlayarak kaçtığı saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Timur Bekmansurov isimli saldırganın paylaşımları ise saatler sonra ortaya çıktı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, saldırgan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda 'Dünyanın içi çürümüş' ve 'Her şeyi yok edeceğim' ifadelerine yer verdi.