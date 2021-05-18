AP servis etti dünya şok oldu! İlk kez göründü! Katil İsrail'in askerlerinden kutlama selfiesi
Katil İsrail'in Filistin'e yönelik 6 Mayıs'tan bu yana devam eden zulmü dünyada büyük tepki çekti. Filistin'de resmen soykırım yapan İsrail'in gece yarısı Gazze'deki iki binaya attığı füzelerin ardından gökyüzü siyah bulutlarla kaplanırken AP'nin servis ettiği iki fotoğraf dünya gündemine oturdu. Gazze üstünde uçan İsrail drone'unu görüntüleyen AP, İsrail askerlerinin sevinç selfiesini de servis etti. İşte detaylar…
18.05.2021 10:49
- Son Güncelleme: 18.05.2021 10:49