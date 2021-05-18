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AP servis etti dünya şok oldu! İlk kez göründü! Katil İsrail'in askerlerinden kutlama selfiesi

Katil İsrail'in Filistin'e yönelik 6 Mayıs'tan bu yana devam eden zulmü dünyada büyük tepki çekti. Filistin'de resmen soykırım yapan İsrail'in gece yarısı Gazze'deki iki binaya attığı füzelerin ardından gökyüzü siyah bulutlarla kaplanırken AP'nin servis ettiği iki fotoğraf dünya gündemine oturdu. Gazze üstünde uçan İsrail drone'unu görüntüleyen AP, İsrail askerlerinin sevinç selfiesini de servis etti. İşte detaylar…

18.05.2021 10:49 - Son Güncelleme: 18.05.2021 10:49
AP servis etti dünya şok oldu! İlk kez göründü! Katil İsrail'in askerlerinden kutlama selfiesi

İlk haftasını dolduran İsrail'in Gazze'ye ölüm yağdıran saldırıları Pazartesi gecesi de kesilmedi, kıyı şeridindeki patlamalarla Filistinliler günün ağarmasını korkuyla bekledi.

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AP servis etti dünya şok oldu! İlk kez göründü! Katil İsrail'in askerlerinden kutlama selfiesi

İsrail savaş uçakları Hamas'a ait merkezlerin yanı sıra sokakları ve alt yapı sistemlerini bombardımana tuttu, vurulan altı katlı bina sabah saatlerinde yerle bir oldu.

AP servis etti dünya şok oldu! İlk kez göründü! Katil İsrail'in askerlerinden kutlama selfiesi

Filistinli yetkililer Pazartesi gecesi gerçekleşen saldırılarda can kaybı olmadığını bildiriyor, altı katlı Kahil Apartmanı'nın yıkıldığı anlarda etrafta şans eseri kimse yoktu.

AP servis etti dünya şok oldu! İlk kez göründü! Katil İsrail'in askerlerinden kutlama selfiesi

Reuters haber ajansı, gece yarısı Gazze'deki iki binaya isabet eden İsrail füzelerinin ardından gökyüzüne siyah dumanların yükseldiğini bildiriyor.

AP servis etti dünya şok oldu! İlk kez göründü! Katil İsrail'in askerlerinden kutlama selfiesi

10 Mayıs'ta başlayan İsrail bombardımanında şimdiye kadar 212 Filistinli hayatını kaybetti, kurbanların 61'i çocuk. Gazze'deki hastane morglarında yer kalmadı.