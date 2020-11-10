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SON DAKİKA: BBC bombayı patlattı! Resmi televizyon Ermenileri uyuttu

Son dakika haberine göre, gece yarısı önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ardından Rusya lideri Vladimir Putin ve son olarak da Azerbaycan lideri İlham Aliyev Dağlık Karabağ'daki savaşı bitiren anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Paşinyan imzalamak dışında başka bir seçeneğinin olmadığı anlaşmanın acı verici olduğunu söyledi. Haftalardır resmi medya tarafından zafer haberleriyle kandırılan Ermeniler, Paşinyan'ın ağzından yenilgiyi duyunca çılgına dönüp parlamento ve hükümet binalarını bastı. Dünyada hiçbir ülkenin tanımadığı işgalci Dağlık Karabağ yönetiminden gelen açıklamalar ise, derin çatlağı ve kıyametin koptuğunu gösteriyor.

10.11.2020 13:24 - Son Güncelleme: 10.11.2020 13:24
SON DAKİKA: BBC bombayı patlattı! Resmi televizyon Ermenileri uyuttu

Ermenistan'ın işgalci konumunda bulunduğu Dağlık Karabağ'da 42 günlük savaş gece yarısı sona erdi. Son 24 saatte yaşananlar ise savaşın bitmesinde kilit rol oynadı.

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SON DAKİKA: BBC bombayı patlattı! Resmi televizyon Ermenileri uyuttu

İşgal altındaki bölgenin kalbi Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından geri alınması Ermenistan'da kıyameti kopardı. Pazartesi günü iki muhalefet partisi Ermenistan Başbakanı Nikol Payinyan'ın istifasını istedi.


SON DAKİKA: BBC bombayı patlattı! Resmi televizyon Ermenileri uyuttu

Pazartesi gün içinde Azerbaycan Şuşa'ya 28 yıl sonra çekilen bayrakların görüntülerini paylaştı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 23 köyün daha işgalden kurtarıldığını ilan etti.

SON DAKİKA: BBC bombayı patlattı! Resmi televizyon Ermenileri uyuttu

Böylece, çatışmaların başladığı 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan ordusu tarafından 5 şehir ile yaklaşık 300 köy ve kasaba Ermenistan güçlerinden temizlenmiş oldu.

SON DAKİKA: BBC bombayı patlattı! Resmi televizyon Ermenileri uyuttu

Azerbaycanlıların 'Karabağ'ın atan kalbi', 'müziğin ve sanatın beşiği' ve 'Azerbaycan'ın gözlerisin' dediği Şuşa, 8 Mayıs 1992 tarihinde Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. Kentin özgürlüğüne kavuşturulmasıyla Azerbaycan birliklerinin Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye mesafesi kuş uçuşu dört kilometre, karadan ise 15 kilometreye düştü.

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