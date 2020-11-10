SON DAKİKA: BBC bombayı patlattı! Resmi televizyon Ermenileri uyuttu
Son dakika haberine göre, gece yarısı önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ardından Rusya lideri Vladimir Putin ve son olarak da Azerbaycan lideri İlham Aliyev Dağlık Karabağ'daki savaşı bitiren anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Paşinyan imzalamak dışında başka bir seçeneğinin olmadığı anlaşmanın acı verici olduğunu söyledi. Haftalardır resmi medya tarafından zafer haberleriyle kandırılan Ermeniler, Paşinyan'ın ağzından yenilgiyi duyunca çılgına dönüp parlamento ve hükümet binalarını bastı. Dünyada hiçbir ülkenin tanımadığı işgalci Dağlık Karabağ yönetiminden gelen açıklamalar ise, derin çatlağı ve kıyametin koptuğunu gösteriyor.
10.11.2020 13:24
- Son Güncelleme: 10.11.2020 13:24
Azerbaycanlıların 'Karabağ'ın atan kalbi', 'müziğin ve sanatın beşiği' ve 'Azerbaycan'ın gözlerisin' dediği Şuşa, 8 Mayıs 1992 tarihinde Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. Kentin özgürlüğüne kavuşturulmasıyla Azerbaycan birliklerinin Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye mesafesi kuş uçuşu dört kilometre, karadan ise 15 kilometreye düştü.
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