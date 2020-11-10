Pfizer'in koronavirüs aşısına talep yağıyor! Peki Phizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısı ne kadar etkili?
Pfizer ve BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğunun açıklanmasının ardından koronavirüs aşısına AB, ABD ve Brezilya milyonlarca doz sipariş verdi. AB, Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz satın alacağını açıkladı.
10.11.2020 00:00
- Son Güncelleme: 10.11.2020 00:02
Pfizer ve BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğunun açıklanmasının ardından koronavirüs aşısına AB, ABD ve Brezilya milyonlarca doz sipariş verdi. AB, Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz satın alacağını açıkladı.
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