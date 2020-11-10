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Pfizer'in koronavirüs aşısına talep yağıyor! Peki Phizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Pfizer ve BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğunun açıklanmasının ardından koronavirüs aşısına AB, ABD ve Brezilya milyonlarca doz sipariş verdi. AB, Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz satın alacağını açıkladı.

10.11.2020 00:00 - Son Güncelleme: 10.11.2020 00:02
Pfizer'in koronavirüs aşısına talep yağıyor! Peki Phizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Pfizer ve BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğunun açıklanmasının ardından koronavirüs aşısına AB, ABD ve Brezilya milyonlarca doz sipariş verdi. AB, Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 300 milyon doz satın alacağını açıkladı.

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Pfizer'in koronavirüs aşısına talep yağıyor! Peki Phizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Pfizer ve BioNTech, söz konusu gelişmeyi "bilim ve insanlık için büyük bir gün" sözleriyle duyurdu. Söz konusu aşı adayı 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edildi.

Pfizer'in koronavirüs aşısına talep yağıyor! Peki Phizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Denemelerde ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı. Koronavirüs aşısının denendiği ülkeler arasında Türkiye de var.

Pfizer'in koronavirüs aşısına talep yağıyor! Peki Phizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak. Pfizer yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor.

Pfizer'in koronavirüs aşısına talep yağıyor! Peki Phizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Pfizer CEO'su Albert Bourla, kamuoyunun aşının güvenliğiyle ilgili kaygılarını yatıştırmak için, ilk aşı olacaklar arasında olmayı istediğini söyledi fakat buna etik engeller çıkabileceğini de ekledi.

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