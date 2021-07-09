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Haiti suikastında dünyayı sarsacak detay! 17 paralı askeri yan yana dizip…

Dünya geçtiğimiz gün Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürüldüğü suikast ile sarsıldı. Söz konusu suikast hakkında ortaya atılan iddialar ise şoke etti. 17 yabancı paralı asker korkunç cinayetle ilgili gözaltına alındı. Basın toplantısında yan yana duvara dizilen katiller arasında iki kişi vardı, dünya kimliklerini öğrendiği anda yer yerinden oynadı.

09.07.2021 09:23 - Son Güncelleme: 09.07.2021 09:23
Haiti suikastında dünyayı sarsacak detay! 17 paralı askeri yan yana dizip…

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evine, gece yarısı düzenlenen ve karısının da ağır şekilde yaralandığı baskında detaylar bir bir ortaya çıkmaya başlamışken, tüm dünya dehşetle olayları izliyor.

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Haiti suikastında dünyayı sarsacak detay! 17 paralı askeri yan yana dizip…

ABD'den İngiltere'ye kadar pek çok ülkeden peş peşe kınamaların geldiği suikastta, Başkan Moise 'ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı olduklarını iddia eden' silahlı kişiler tarafından canice öldürüldü.

Haiti suikastında dünyayı sarsacak detay! 17 paralı askeri yan yana dizip…

NEFRET DOLU VE BARBARCA
Fransızca konuşulan ülkenin başbakanı tarafından yapılan açıklamaya göre, bazıları İngilizce ve İspanyolca konuşan bir grup 'yabancı', Çarşamba günü gece saat 1 civarında Port-au-Prince'in yukarısındaki tepelerde Moise'nin evine girdi.

Haiti suikastında dünyayı sarsacak detay! 17 paralı askeri yan yana dizip…

53 yaşındaki Moise vurularak öldürüldü, 47 yaşındaki First Lady Martine ise Başbakan Claude Joseph'in 'nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir davranış' olarak nitelendirdiği saldırı sonucu bacaklarından, kolundan, gövdesinden ve elinden vurularak ağır şekilde yaralandı. First Lady tedavi için ABD'nin Miami kentindeki bir hastaneye nakledildi.

Haiti suikastında dünyayı sarsacak detay! 17 paralı askeri yan yana dizip…

Şimdiyse dünya peş peşe gelen tutuklamalarla sarsılmış durumda. Haiti polisi, devlet başkanının öldürüldüğü suikastla ilgili çetenin, 26 Kolombiyalı ve iki Haitili Amerikalıyı içerdiğini açıkladı.