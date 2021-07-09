Haiti suikastında dünyayı sarsacak detay! 17 paralı askeri yan yana dizip…
Dünya geçtiğimiz gün Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin öldürüldüğü suikast ile sarsıldı. Söz konusu suikast hakkında ortaya atılan iddialar ise şoke etti. 17 yabancı paralı asker korkunç cinayetle ilgili gözaltına alındı. Basın toplantısında yan yana duvara dizilen katiller arasında iki kişi vardı, dünya kimliklerini öğrendiği anda yer yerinden oynadı.
09.07.2021 09:23
- Son Güncelleme: 09.07.2021 09:23
53 yaşındaki Moise vurularak öldürüldü, 47 yaşındaki First Lady Martine ise Başbakan Claude Joseph'in 'nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir davranış' olarak nitelendirdiği saldırı sonucu bacaklarından, kolundan, gövdesinden ve elinden vurularak ağır şekilde yaralandı. First Lady tedavi için ABD'nin Miami kentindeki bir hastaneye nakledildi.