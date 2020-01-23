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Son dakika... Avustralya'da yangınlar nedeniyle Canberra Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Son dakika haberi... Avustralya'da Yeni Güney Galler'deki yangınla mücadele sırasında düşen itfaiye uçağındaki 3 Amerikalı itfaiyeci yaşamını yitirdi. Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mevcut koşullar nedeniyle Canberra Havalimanı kapatıldı." ifadesine yer verildi. Canberra'nın bazı banliyölerinde halka, yangından korunacak yer aramaları, bazı bölgelerde de derhal evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.

23.01.2020 11:04 - Son Güncelleme: 23.01.2020 11:13
Son dakika... Avustralya'da yangınlar nedeniyle Canberra Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar farklı noktalarda etkisini sürdürürken Canberra Havalimanı'nın, aynı nedenle tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mevcut koşullar nedeniyle Canberra Havalimanı kapatıldı." ifadesine yer verildi.

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Son dakika... Avustralya'da yangınlar nedeniyle Canberra Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Açıklamada, havalimanına uçakların iniş ve kalkış yapamadığı kaydedildi.

Trafik polisinin Twitter paylaşımında, "Yangın hızlı hareket ediyor ve bölgede birçok yol kapandı. Lütfen bölgeden uzak durun." uyarısı yapıldı

Son dakika... Avustralya'da yangınlar nedeniyle Canberra Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Canberra'nın bazı banliyölerinde halka, yangından korunacak yer aramaları, bazı bölgelerde de derhal evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Canberra civarında dün başlayan yangının, şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle kentteki koşulların bozulmasına yol açtığı, havalimanı yakınlarında bu sabah saatlerinde çıkan ikinci bir yangının "izle ve harekete geç" seviyesinde olduğu kaydedildi.

Son dakika... Avustralya'da yangınlar nedeniyle Canberra Havalimanı uçuşlara kapatıldı

İtfaiye uçağının düşmesi sonucu 3 Amerikalı hayatını kaybetti

Öte yandan yetkililer, Yeni Güney Galler eyaletinin Karlı Monaro bölgesinde bir yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu uçaktaki 3 Amerikalının hayatını kaybettiğini belirtti.

Son dakika... Avustralya'da yangınlar nedeniyle Canberra Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Yeni Güney Galler eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, basına yaptığı açıklamada, kazayı ve 3 görevlinin öldüğünü doğruladı.

Berejiklian, kazada yaşamını yitiren itfaiyecilerin ailelerine başsağlığı diledi.

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