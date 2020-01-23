Son dakika... Avustralya'da yangınlar nedeniyle Canberra Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Son dakika haberi... Avustralya'da Yeni Güney Galler'deki yangınla mücadele sırasında düşen itfaiye uçağındaki 3 Amerikalı itfaiyeci yaşamını yitirdi. Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mevcut koşullar nedeniyle Canberra Havalimanı kapatıldı." ifadesine yer verildi. Canberra'nın bazı banliyölerinde halka, yangından korunacak yer aramaları, bazı bölgelerde de derhal evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.
Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar farklı noktalarda etkisini sürdürürken Canberra Havalimanı'nın, aynı nedenle tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi.
Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mevcut koşullar nedeniyle Canberra Havalimanı kapatıldı." ifadesine yer verildi.
Canberra'nın bazı banliyölerinde halka, yangından korunacak yer aramaları, bazı bölgelerde de derhal evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.
Canberra civarında dün başlayan yangının, şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle kentteki koşulların bozulmasına yol açtığı, havalimanı yakınlarında bu sabah saatlerinde çıkan ikinci bir yangının "izle ve harekete geç" seviyesinde olduğu kaydedildi.