Son dakika... Avustralya'da yangınlar nedeniyle Canberra Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Canberra'nın bazı banliyölerinde halka, yangından korunacak yer aramaları, bazı bölgelerde de derhal evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Canberra civarında dün başlayan yangının, şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle kentteki koşulların bozulmasına yol açtığı, havalimanı yakınlarında bu sabah saatlerinde çıkan ikinci bir yangının "izle ve harekete geç" seviyesinde olduğu kaydedildi.