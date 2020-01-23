17 kişinin ölümü sonrası dehşete düşüren görüntü! Kafesleyip götürdüler

Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı. Huanggang kenti de, istisnai acil durumlar olmadıkça, şehrin terk edilmemesi gerektiğini açıkladı.