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17 kişinin ölümü sonrası dehşete düşüren görüntü! Kafesleyip götürdüler

Çin'de ortaya çıkan ve 17 kişinin hayatına mal olan korona virüsü sebebiyle Vuhan'ın ardından Huanggang kenti de karantina altına alındı. Kentte toplu taşıma hizmetleri durduruldu ve ana meydanlar kapatıldı. Yüksek ateş şikayeti bulunan bir kişi, karantina kafesine alınarak götürüldü.

23.01.2020 15:39 - Son Güncelleme: 23.01.2020 15:48
17 kişinin ölümü sonrası dehşete düşüren görüntü! Kafesleyip götürdüler

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez Aralık ayında ortaya çıkan, şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüse yakalanan kişi sayısı 571 kişiye yükseldi. Virüsten ekilenmiş bir hastanın taşındığı bu görüntüler ise tüyler ürpertti.

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17 kişinin ölümü sonrası dehşete düşüren görüntü! Kafesleyip götürdüler

Ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı.

17 kişinin ölümü sonrası dehşete düşüren görüntü! Kafesleyip götürdüler

Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17'e ulaştı. Öte yandan, virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928'i müşahade altına alındı.

17 kişinin ölümü sonrası dehşete düşüren görüntü! Kafesleyip götürdüler

Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı. Dün itibariyle Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er kişide, Taylan'da 3 kişide tespit edildi.

17 kişinin ölümü sonrası dehşete düşüren görüntü! Kafesleyip götürdüler

Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı. Huanggang kenti de, istisnai acil durumlar olmadıkça, şehrin terk edilmemesi gerektiğini açıkladı.

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