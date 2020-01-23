17 kişinin ölümü sonrası dehşete düşüren görüntü! Kafesleyip götürdüler
Çin'de ortaya çıkan ve 17 kişinin hayatına mal olan korona virüsü sebebiyle Vuhan'ın ardından Huanggang kenti de karantina altına alındı. Kentte toplu taşıma hizmetleri durduruldu ve ana meydanlar kapatıldı. Yüksek ateş şikayeti bulunan bir kişi, karantina kafesine alınarak götürüldü.
Çin'in Wuhan kentinde ilk kez Aralık ayında ortaya çıkan, şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüse yakalanan kişi sayısı 571 kişiye yükseldi. Virüsten ekilenmiş bir hastanın taşındığı bu görüntüler ise tüyler ürpertti.
Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı. Huanggang kenti de, istisnai acil durumlar olmadıkça, şehrin terk edilmemesi gerektiğini açıkladı.