Avustralya'da felaketlerin ardı kesilmiyor: Bu kez de ‘zehirli örümcek’ alarmı verildi
Felaketlerle sarsılan Avustralya'da kötü haberlerin arkası kesilmiyor.... Aylardır kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı geçtiğimiz günlerde kum fırtınası, dolu ve sel felaketi vurmuştu. Yetkililer bu kez de iklim koşulları nedeniyle sayıları giderek artan zehirli 'huni yuvalı örümceklere' karşı halkı uyardı. Avustralya Sürüngen Parkı, nem ve sıcağın, örümceklerin büyümesi için elverişli koşulları yarattığını açıkladı.
İlk önce yangınlar arından seller... Uzmanlar şimdi de Avustralya'yı "ölümcül örümcek" saldırıları konusunda uyarmaya başladı.
Avustralya Sürüngen Parkı yetkilileri son günlerde örümcek hareketliliğin artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı. Park Sözcüsü Daniel Rumsey'in yaptığı açıklamada, "Son günlerde yağan yağmur ve ardından gelen sıcak hava "huni ağı" örümceklerinin etrafta daha aktif şekilde dolaşacaklarına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.