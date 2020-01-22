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Avustralya'da felaketlerin ardı kesilmiyor: Bu kez de ‘zehirli örümcek’ alarmı verildi

Felaketlerle sarsılan Avustralya'da kötü haberlerin arkası kesilmiyor.... Aylardır kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı geçtiğimiz günlerde kum fırtınası, dolu ve sel felaketi vurmuştu. Yetkililer bu kez de iklim koşulları nedeniyle sayıları giderek artan zehirli 'huni yuvalı örümceklere' karşı halkı uyardı. Avustralya Sürüngen Parkı, nem ve sıcağın, örümceklerin büyümesi için elverişli koşulları yarattığını açıkladı.

22.01.2020 16:10 - Son Güncelleme: 22.01.2020 16:15
Avustralya'da felaketlerin ardı kesilmiyor: Bu kez de ‘zehirli örümcek’ alarmı verildi

İlk önce yangınlar arından seller... Uzmanlar şimdi de Avustralya'yı "ölümcül örümcek" saldırıları konusunda uyarmaya başladı.

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Avustralya'da felaketlerin ardı kesilmiyor: Bu kez de ‘zehirli örümcek’ alarmı verildi

Aylardır çalı yangınları ve ardından gelen sellerle boğuşan Avustralya'dan gelen bilgisye göre ülke şimdi de ölümcül örümcek korkusu yaşıyor.

Avustralya'da felaketlerin ardı kesilmiyor: Bu kez de ‘zehirli örümcek’ alarmı verildi

Avustralya bu yıl aşırı yangın, sel ve dolu ile uğraştı. Şimdi uzmanlar, eklembacaklıların gelişmesi için "mükemmel hava koşulları" oluşması nedeniyle insanları "ölümcül huni ağ örümcekleri"ne dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Avustralya'da felaketlerin ardı kesilmiyor: Bu kez de ‘zehirli örümcek’ alarmı verildi

Doğu Avustralya'nın nemli orman bölgelerine özgü olan "huni ağı" türlerinin aşırı toksik ve hızlı etki eden zehirleri olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Somersby bölgesinde bulunan Avustralya Sürüngen Parkı oldukça önemli bir uyarıda bulundu.

Avustralya'da felaketlerin ardı kesilmiyor: Bu kez de ‘zehirli örümcek’ alarmı verildi

Avustralya Sürüngen Parkı yetkilileri son günlerde örümcek hareketliliğin artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı. Park Sözcüsü Daniel Rumsey'in yaptığı açıklamada, "Son günlerde yağan yağmur ve ardından gelen sıcak hava "huni ağı" örümceklerinin etrafta daha aktif şekilde dolaşacaklarına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

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