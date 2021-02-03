SON DAKİKA: Avustralya'da yangın faciası! 71 ev kül oldu

Klemm, yangında kullanılamaz hale gelen ev sayısının 71'e yükseldiği bilgisini paylaştı. Rüzgarların bazı noktalardaki yangınları yeniden alevlendirebileceği için bölge sakinini tetikte olmaya çağıran Klemm, "En azından önümüzdeki 3, 4 veya 5 gün boyunca bizim için zorlu bir yangın olmaya devam edecek" dedi.