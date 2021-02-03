SON DAKİKA: Avustralya'da yangın faciası! 71 ev kül oldu
Son dakika haberleri... Dünya son bir yıldır koronavirüs salgınıyla uğraşırken arkasından ise kıtlık tehlikesi baş gösterdi. Tüm bu sorunlar bir yana dünyanın diğer ucundaki Avustralya'da her yıl olduğu gibi yine orman yangınları başladı. Avustralya'nın Perth kentinde devam orman yangınları nedeniyle 9 bin hektardan fazla alan küle döndü. Hasar gören ev sayısı ise 71'e yükseldi.
03.02.2021 09:59
- Son Güncelleme: 03.02.2021 10:08
Klemm, yangında kullanılamaz hale gelen ev sayısının 71'e yükseldiği bilgisini paylaştı. Rüzgarların bazı noktalardaki yangınları yeniden alevlendirebileceği için bölge sakinini tetikte olmaya çağıran Klemm, "En azından önümüzdeki 3, 4 veya 5 gün boyunca bizim için zorlu bir yangın olmaya devam edecek" dedi.