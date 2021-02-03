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SON DAKİKA: Avustralya'da yangın faciası! 71 ev kül oldu

Son dakika haberleri... Dünya son bir yıldır koronavirüs salgınıyla uğraşırken arkasından ise kıtlık tehlikesi baş gösterdi. Tüm bu sorunlar bir yana dünyanın diğer ucundaki Avustralya'da her yıl olduğu gibi yine orman yangınları başladı. Avustralya'nın Perth kentinde devam orman yangınları nedeniyle 9 bin hektardan fazla alan küle döndü. Hasar gören ev sayısı ise 71'e yükseldi.

03.02.2021 09:59 - Son Güncelleme: 03.02.2021 10:08
SON DAKİKA: Avustralya'da yangın faciası! 71 ev kül oldu

Avustralya'nın Perth kentinde devam orman yangınları nedeniyle 9 bin hektardan fazla alan küle döndü. Hasar gören ev sayısı ise 71'e yükseldi.

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SON DAKİKA: Avustralya'da yangın faciası! 71 ev kül oldu

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletine bağlı Perth kentinin kuzeyindeki ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor. Covid-19 tedbirleri nedeniyle karantinada bulunan kentte alevlerin tehdit ettiği bölgelerden tahliye edilenler geceyi güvenlik bölgelerde geçirdi.

SON DAKİKA: Avustralya'da yangın faciası! 71 ev kül oldu

Devam eden yangınlarda alevlerin 9 bin hektardan fazla alanı küle çevirdiği aktarılırken, kentin kuzeydoğu banliyölerindeki yangınları körükleyen sıcak ve kuru hava koşullarının hafiflediği belirtildi.

SON DAKİKA: Avustralya'da yangın faciası! 71 ev kül oldu

İtfaiye ve Acil Durum Servisinden Darren Klemm yaptığı açıklamada, "Önceki geceden daha iyi bir gece geçirdik. Ayrıca daha ılıman koşullar bazı noktalarda çalışmaları tamamlamamıza izin verdi" dedi.

SON DAKİKA: Avustralya'da yangın faciası! 71 ev kül oldu

Klemm, yangında kullanılamaz hale gelen ev sayısının 71'e yükseldiği bilgisini paylaştı. Rüzgarların bazı noktalardaki yangınları yeniden alevlendirebileceği için bölge sakinini tetikte olmaya çağıran Klemm, "En azından önümüzdeki 3, 4 veya 5 gün boyunca bizim için zorlu bir yangın olmaya devam edecek" dedi.