İşte dünyanın en kötü trafiğine sahip 100 kent! İstanbul bakın kaçıncı sırada

Trafik özellikle metropollerde yaşayan insanlar için büyük bir çile. İstanbul da dünya çapında trafiğiyle meşhur ve bu özelliğiyle kentte yaşayanı zaman zaman bezdiren kentlerden bir tanesi. 2020 yılına dair yapılan bir araştırmaya göre İstanbul dünyada trafiğin en kötü olduğu kentler listesinde zirveye yakın konumda yer alıyor. Listenin ilk 100'ünde yer alan Türkiye'den bir diğer kent ise İzmir. Listede en fazla kentin yer aldığı ülke ve bölge ise Hindistan ile Uzak Doğu ülkeleri. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir listenin kaçıncı sırasında? Dünyada en fazla trafik olan kent neresi? İşte detaylar.

03.02.2021 09:47 - Son Güncelleme: 03.02.2021 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





