ABD’de skandal patladı! Taze başkan Joe Biden’ın oğlunun striptizciden gayrimeşru çocuğu…
Donald Trump'tan koltuğu devralan taze başkan Joe Biden ile ilgili şoke eden bir haber patlak verdi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Biden'ın avukat oğlu Hunter'ın striptizciden gayrimeşru bir çocuğu olduğu ortaya çıktı.
03.02.2021 11:24
- Son Güncelleme: 03.02.2021 11:24
Ancak yedinci torunu görünürde yoktu: Bunun sebebi Hunter'ın 2017'de bir striptizciyle yaşadığı kısa ilişkisinden olan çocuğuyla herhangi bir bağ kurmak istemediğini acımasızca netleştirmesiydi. Biden'ın oğlu Hunter Biden, striptizci Lunden Roberts'tan olan iki yaşındaki kızı Navy Joan Roberts'ı utançla reddetmişti.