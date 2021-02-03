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ABD’de skandal patladı! Taze başkan Joe Biden’ın oğlunun striptizciden gayrimeşru çocuğu…

Donald Trump'tan koltuğu devralan taze başkan Joe Biden ile ilgili şoke eden bir haber patlak verdi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Biden'ın avukat oğlu Hunter'ın striptizciden gayrimeşru bir çocuğu olduğu ortaya çıktı.

03.02.2021 11:24 - Son Güncelleme: 03.02.2021 11:24
ABD’de skandal patladı! Taze başkan Joe Biden’ın oğlunun striptizciden gayrimeşru çocuğu…

ABD'de uzun süre 3 Kasım'daki seçimleri kazanarak yeni başkan seçilen Joe Biden'dan çok, sonuçlara hile karıştığını iddia eden Donald Trump dünya gündemini meşgul etmişti.

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ABD’de skandal patladı! Taze başkan Joe Biden’ın oğlunun striptizciden gayrimeşru çocuğu…

Başkan Biden seçimi kazandığında, etrafı çok sevdiği ailesiyle çevrelenmişti: Eşi Jill, kızı Ashley, oğlu Hunter ve onun eşi ve bebeği Beau ile diğer beş torunu.

ABD’de skandal patladı! Taze başkan Joe Biden’ın oğlunun striptizciden gayrimeşru çocuğu…

Ancak yedinci torunu görünürde yoktu: Bunun sebebi Hunter'ın 2017'de bir striptizciyle yaşadığı kısa ilişkisinden olan çocuğuyla herhangi bir bağ kurmak istemediğini acımasızca netleştirmesiydi. Biden'ın oğlu Hunter Biden, striptizci Lunden Roberts'tan olan iki yaşındaki kızı Navy Joan Roberts'ı utançla reddetmişti.

ABD’de skandal patladı! Taze başkan Joe Biden’ın oğlunun striptizciden gayrimeşru çocuğu…

Çocuğun adı, cinsiyeti ve konumu sır olarak kalmıştı, ancak İngiliz gazetesi Daily Mail, yaptığı özel haberde ABD Başkanı'nın başını ağrıtacak gelişmeyi manşetten duyurdu ve onun Arkansas'ın kırsal bölgelerinde mutlu bir şekilde büyüdüğünü ortaya koydu.

ABD’de skandal patladı! Taze başkan Joe Biden’ın oğlunun striptizciden gayrimeşru çocuğu…

Roberts'ın mahkeme dosyalarına göre, iyileşmekte olan bir uyuşturucu bağımlısı olan Hunter Biden, evlilik dışı ilişkisinden olan kızı Navy Joan ile hiç tanışmadı ve fotoğrafını hiç görmedi: Hatta iddiaya göre Hunter Biden, kendi çocuğunu bir dizi fotoğraf arasından teşhis bile edemedi.