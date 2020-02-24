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Son dakika: Avrupa'yı koronavirüs korkusu sardı! Market raflarını boşalttılar

Dünyayı sarsan koronavirüs kabusu Avrupa'ya da sıçradı. İtalya, Avrupa'da en ağır bedeli ödeyen ülke oldu. İtalya'da şu ana kadar açıklanan 5 ölüm var. İtalyanlar virüs korkusuyla marketlerde rafları boşaltırken diğer Avrupa ülkelerini de korku salmış durumda. İşte son gelişmeler...

24.02.2020 15:50 - Son Güncelleme: 24.02.2020 16:00
Son dakika: Avrupa'yı koronavirüs korkusu sardı! Market raflarını boşalttılar

Avrupa'yı virüs alarmı sarmış durumda. Corona virüsün en ağır etkisini ise İtalya yaşıyor.

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Son dakika: Avrupa'yı koronavirüs korkusu sardı! Market raflarını boşalttılar

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), bugüne kadar dünyada 79 binden fazla kişide görüldü.

Son dakika: Avrupa'yı koronavirüs korkusu sardı! Market raflarını boşalttılar

Çin genelinde 2 bin 594 kişinin ölümüne neden olan ve 79 binden fazla kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.

Son dakika: Avrupa'yı koronavirüs korkusu sardı! Market raflarını boşalttılar

VİRÜS, ÇİN DE DAHİL 31'DEN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEDE GÖRÜLDÜ
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken; bölgede Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve Filipinler makamları ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.

Son dakika: Avrupa'yı koronavirüs korkusu sardı! Market raflarını boşalttılar

Kovid-19, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, İsveç, İspanya, Finlandiya, Rusya, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, İsrail, Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan'a da sıçradı.

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