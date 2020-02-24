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Son dakika: Avrupa'yı koronavirüs korkusu sardı! Market raflarını boşalttılar

Dünyayı sarsan koronavirüs kabusu Avrupa'ya da sıçradı. İtalya, Avrupa'da en ağır bedeli ödeyen ülke oldu. İtalya'da şu ana kadar açıklanan 5 ölüm var. İtalyanlar virüs korkusuyla marketlerde rafları boşaltırken diğer Avrupa ülkelerini de korku salmış durumda. İşte son gelişmeler...

24.02.2020 15:50 - Son Güncelleme: 24.02.2020 16:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





