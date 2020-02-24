Son dakika: Avrupa'yı koronavirüs korkusu sardı! Market raflarını boşalttılar
Dünyayı sarsan koronavirüs kabusu Avrupa'ya da sıçradı. İtalya, Avrupa'da en ağır bedeli ödeyen ülke oldu. İtalya'da şu ana kadar açıklanan 5 ölüm var. İtalyanlar virüs korkusuyla marketlerde rafları boşaltırken diğer Avrupa ülkelerini de korku salmış durumda. İşte son gelişmeler...
24.02.2020 15:50
- Son Güncelleme: 24.02.2020 16:00
VİRÜS, ÇİN DE DAHİL 31'DEN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEDE GÖRÜLDÜ
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken; bölgede Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve Filipinler makamları ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.
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